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В мире

86-летний мужчина и его 87-летняя жена умерли одновременно в "самый жаркий день в году"

время публикации: 20:39 | последнее обновление: 20:39 блог версия для печати

86-летний Тони Уильямс, бывший мэр округа Вейл-оф-Гламорган (Южный Уэльс), и его супруга, 87-летняя Фей, были найдены мертвыми в саду, возле их дома.

Полиция официально заявила о расследовании обстоятельств смерти пожилой пары, однако, по предварительным данным, оба скончались по естественным причинам. Представители следствия заявили журналистам, что не видят в смерти четы Уильямс "ничего подозрительного".

Скончавшихся Тони и Фей обнаружила их дочь, Рут, когда, не дозвонившись родителям, решила навестить их.

Предположительно, основной причиной смерти мог стать тепловой или солнечной удар, поскольку супруги умерли в самый жаркий день в году, когда температура была необычно высокой для этого района Уэльса - около 28 градусов.

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