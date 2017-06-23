86-летний мужчина и его 87-летняя жена умерли одновременно в "самый жаркий день в году"

86-летний Тони Уильямс, бывший мэр округа Вейл-оф-Гламорган (Южный Уэльс), и его супруга, 87-летняя Фей, были найдены мертвыми в саду, возле их дома.

Полиция официально заявила о расследовании обстоятельств смерти пожилой пары, однако, по предварительным данным, оба скончались по естественным причинам. Представители следствия заявили журналистам, что не видят в смерти четы Уильямс "ничего подозрительного".

Скончавшихся Тони и Фей обнаружила их дочь, Рут, когда, не дозвонившись родителям, решила навестить их.

Предположительно, основной причиной смерти мог стать тепловой или солнечной удар, поскольку супруги умерли в самый жаркий день в году, когда температура была необычно высокой для этого района Уэльса - около 28 градусов.