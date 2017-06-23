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В мире

Жертвами серии терактов в Пакистане стали 28 человек

время публикации: 21:44 | последнее обновление: 21:46 блог версия для печати фото
Жертвами серии терактов в Пакистане стали 28 человек

В пятницу, 23 июня, на северо-западе Пакистана, неизвестными террористами были осуществлены несколько терактов.

По данным Reuters, 13 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Кветта. Еще 15 человек стали жертвами двойного теракта в городе Парачинар: взрывы прогремели на местном рынке Тури с небольшим интервалом.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Однако пакистанские власти считают, что за организацией терактов стоят ячейка "Джамаат аль-Арар", связанная с движением "Талибан", и боевики "Исламского государства".

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