Жертвами серии терактов в Пакистане стали 28 человек

В пятницу, 23 июня, на северо-западе Пакистана, неизвестными террористами были осуществлены несколько терактов.

По данным Reuters, 13 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Кветта. Еще 15 человек стали жертвами двойного теракта в городе Парачинар: взрывы прогремели на местном рынке Тури с небольшим интервалом.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Однако пакистанские власти считают, что за организацией терактов стоят ячейка "Джамаат аль-Арар", связанная с движением "Талибан", и боевики "Исламского государства".