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В мире

Исламисты, напавшие в 2012 году на еврейский супермаркет в пригороде Париже, получили 28 и 18 лет тюрьмы

время публикации: 12:15 | последнее обновление: 12:17 блог версия для печати

Во Франции завершился судебный процесс над радикальной исламистской ячейкой "Канны-Торси", получившей название по городам, в которых проживали большинство ее членов.

Ячейка, занимавшаяся, среди прочего, вербовкой добровольцев для поездок в Сирию и нападениями на территории Франции, была разгромлена правоохранительными органами в конце 2012 года, после нападения на еврейский супермаркет в парижском пригороде Сарсель.

В результате взрыва гранаты, брошенной членом ячейки в магазин, был ранен один человек. Большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что граната закатилась под тележку, принявшую на себя большую часть осколков.

Лидер группировки, Джереми Луи-Сидни, был застрелен при попытке задержания в Страсбурге.

Из 20 арестованных членов ячейки 18 человек получили тюремные сроки. В том числе метатель гранаты Джереми Бейли приговорен к 28 годам, а подвозивший его Кевин Фан – к 18 годам.

Члены группировки, успевшие побывать в Сирии, приговорены к 14-20 годам тюрьмы. Один из них, Ибрагим Будина, вернулся из Сирии с целью организации теракта на Лазурном берегу.

Еще несколько членов ячейки получили тюремные сроки от 1 года.

Как сообщает сайт TheLocal.fr, большинство членов ячейки принадлежат к хорошо обеспеченным семьям, около половины из них – новообращенные мусульмане.

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