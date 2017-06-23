Создатель Telegram Павел Дуров готовится к противостоянию с Роскомнадзором

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, заявивший в пятницу, 23 июня, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории России, если его администрация не предоставит необходимые сведения о компании, обвинил создателя мессенджера Павла Дурова в "нейтральном отношении к терроризму".

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову. Компания, управляющая упомянутыми в сообщении господина Дурова сервисами, самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации. Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", - говорится в новом заявлении Жарова, опубликованном на сайте Роскомнадзора и на его странице "ВКонтакте". В ответ Павел Дуров, там же, "ВКонтакте", ответил, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. По словам Дурова, Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира – и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе.

По данным сайта "Фонтанка", команда Павла Дурова активно готовится к предстоящему противостоянию с Роскомнадзором. В частности, по информации "Фонтанки", Telegram уже перевел всех своих сотрудников из Петербурга в Финляндию, они обосновались недалеко от границы. Финское правительство выдало программистам разрешение на работу.

Разработчики Telegram также предпринимают попытки обезопасить мессенджер от возможной блокировки. Для этого в ходе одного из ближайших обновлений Telegram для Android будет добавлена поддержка прокси-серверов по протоколам SOCKS 5. Об этом говорится в сообществе Telegram Info в "ВКонтакте".





