Роскомнадзор грозится заблокировать мессенджер Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории России, если его администрация не предоставит необходимые сведения о компании. Эти данные, согласно российскому законодательству, нужны для "внесения компании в реестр организаторов распространения информации", сообщает РИА Новости.

В заявлении Жарова говорится, что сотрудники Роскомнадзора практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация приложения на эти обращения не отвечает. Глава Роскомнадзора отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает "лишь готовность компании работать по российским законам". Правовой статус Telegram при этом в стране не изменится.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", - добавил Жаров.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили требуемые сведения. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако после предоставления необходимых данных блокировку сняли.

Telegram – бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 млн человек.

Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети "ВКонтакте". С 8 октября 2013 года Telegram позволдяет обмениваться сообщениями в режиме "секретного чата": в отличие от обычного режима, сообщения в секретных чатах не расшифровываются сервером, история переписки сохраняется лишь на тех двух устройствах, на которых был создан чат.





