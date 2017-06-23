23 июня 2017 г.
последняя новость: 15:23
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:46 Роскомнадзор грозится заблокировать мессенджер Telegram
12:15 Исламисты, напавшие в 2012 году на еврейский супермаркет в пригороде Париже, получили 28 и 18 лет тюрьмы
09:49 Израиль передал Филиппинам предметы первой необходимости для жителей Марави
06:10 Рождение "полуягненка-получеловека" в Южной Африке вызвало панику
04:24 В московской канализации погибли пять рабочих
03:49 Тереза Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Великобритании после Brexit
03:01 Аваков: около 500 украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе, покончили с собой
22:25 ТАСС: саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
18:22 В Госдуму внесен законопроект: лишение свободы за мат в частной квартире
18:06 Трагедия в Мичигане: директор школы убил сына-инвалида и покончил с собой
В мире

Роскомнадзор грозится заблокировать мессенджер Telegram

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
Роскомнадзор угрожает заблокировать мессенджер Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории России, если его администрация не предоставит необходимые сведения о компании. Эти данные, согласно российскому законодательству, нужны для "внесения компании в реестр организаторов распространения информации", сообщает РИА Новости.

В заявлении Жарова говорится, что сотрудники Роскомнадзора практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация приложения на эти обращения не отвечает. Глава Роскомнадзора отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает "лишь готовность компании работать по российским законам". Правовой статус Telegram при этом в стране не изменится.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", - добавил Жаров.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили требуемые сведения. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако после предоставления необходимых данных блокировку сняли.

Telegram – бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 млн человек.

Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети "ВКонтакте". С 8 октября 2013 года Telegram позволдяет обмениваться сообщениями в режиме "секретного чата": в отличие от обычного режима, сообщения в секретных чатах не расшифровываются сервером, история переписки сохраняется лишь на тех двух устройствах, на которых был создан чат.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июня 2017 г.
В России начали блокировать Google.ru по распоряжению Роскомнадзора
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Создатель "ВКонтакте" и Telegram утверждает, что его пытались подкупить спецслужбы США
// NEWSru.co.il // В мире // 5 мая 2017 г.
Основатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров переехал на ПМЖ в Финляндию
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2017 г.
В России заблокировали несколько мессенджеров, Роскомнадзор опять взялся за Rutracker







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017