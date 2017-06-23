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В мире

Пенсионерку, пославшую Путину письмо с воздушными шариками, приговорили к штрафу

время публикации: 22:02 | последнее обновление: 22:11 блог версия для печати фото
Пенсионерку, пославшую Путину письмо с воздушными шариками, приговорили к штрафу

22 июня Ленинский районный суд Томска наложил административный штраф в размере 20 тысяч рублей на 57-летнюю пенсионерку Галину Шергину, которая 15 мая, в центре города, на глазах у полиции, записала 45-секундное видеообращение к президенту России около здания областной администрации, сообщает TV2.

В записи видеообращения приняли участие 13 жителей Томска. Они составили письмо, адресованное президенту, в котором говорилось: "Город погряз в коррупции, коррупционисты да коррупционеры, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет. Поэтому мы просим вас прислать комиссию и помочь нам и вам в борьбе с коррупцией".

Послание было отправлено Путину посредством воздушных шариков, так как, по мнению участников акции, "обычным способом письма до президента не доходят".

Суд обвинил Шергину по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Другая обвиняемая по этому делу, 70-летняя Екатерина Гаврилина, прямо из суда была увезена "скорой" в больницу.



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