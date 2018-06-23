Группа тунисских фанатов преследовала мужчину с флагом Израиля в центре Москвы

В центре Москвы группа тунисских футбольных болельщиков в течение нескольких минут преследовала мужчину, на плечи которого был наброшен флаг Израиля.

Тунисские фанаты осыпали мужчину оскорблениями, а затем стали скандировать "Да здравствует Палестина!".

Все это время мужчина шел, не оглядываясь, не отвечая на оскорбления и не снимая флага. Видеозапись инцидента была выложена на странице в сети Facebook тунисских болельщиков и снабжена комментарием: "Когда туниссцы заставляют израильтян убраться из Москвы и прославляют Палестину".





