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Группа тунисских фанатов преследовала мужчину с флагом Израиля в центре Москвы

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
Группа тунисских фанатов преследовала мужчину с флагом Израиля в центре Москвы

В центре Москвы группа тунисских футбольных болельщиков в течение нескольких минут преследовала мужчину, на плечи которого был наброшен флаг Израиля.

Тунисские фанаты осыпали мужчину оскорблениями, а затем стали скандировать "Да здравствует Палестина!".

Все это время мужчина шел, не оглядываясь, не отвечая на оскорбления и не снимая флага. Видеозапись инцидента была выложена на странице в сети Facebook тунисских болельщиков и снабжена комментарием: "Когда туниссцы заставляют израильтян убраться из Москвы и прославляют Палестину".



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