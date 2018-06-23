В пятницу, 22 июня, агентство АР сообщило со ссылкой на слова израильских дипломатов в Женеве, что Израиль временно сократил свое участие в работе Совета ООН по правам человека.

В частности, накануне представитель Израиля не участвовал в пленарном заседании Совета; также в четверг, 21 июня, Израиль не присоединился к дискуссии по вопросу о нарушении прав женщин. При этом, израильские дипломаты, выступая с комментарием на условиях анонимности, подчеркнули, что решение пока не принято и ситуация с участием Израиля в работе СПЧ ООН может измениться.

Поскольку Израиль не входит в число сорока семи стран-членов СПЧ ООН, он не может последовать примеру США и выйти из этой организации, отмечает Times of Israel. Однако израильские источники заметили: не исключено, что Израиль прекратит все контакты с Советом ООН по правам человека.

Напомним, 19 июня государственный секретарь США Майк Помпео и постпред в ООН Никки Хейли официально объявили о выходе США из Совета ООН по правам человека. В ходе пресс-конференции Хейли подвергла критике эту международную организацию, обвинив ее в лицемерии.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что прекратит членство в СПЧ ООН, если Совет не пересмотрит свое отношение к Израилю и не уберет из устава антиизраильский пункт.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал от СПЧ убрать из устава Параграф номер 7, посвященный исключительно "нарушению прав человека на Западном берегу и в секторе Газы". По словам Джонсона, существование данного параграфа, откровенно дискриминирующего Израиль, только вредит попыткам достижения мира. Глава британского МИДа заявил, что, если параграф не будет отменен, Великобритания будет автоматически голосовать против любой резолюции, вынесенной на его основании.

20 июня канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу распространила текст заявления в связи с решением властей США о выходе из Совета ООН по правам человека. В этом заявлении сказано: "Израиль признателен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео и послу Никки Хейли за смелое решение принять меры против лицемерия и лживости так называемого Совета ООН по правам человека. На протяжении многих лет Совет по правам человека является предвзятой, враждебной антиизраильской организацией, предавшей свою миссию по защите прав человека. Вместо того, чтоб заниматься режимами, систематически нарушающими гражданские права, Совет навязчиво сосредоточился на Израиле, единственной демократии на Ближнем Востоке. Решение США покинуть эту предвзятую организацию – однозначно демонстрирует, что пришло время положить конец подобному отношению. Израиль приветствует решение США".





