23 марта 2017 г.
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В мире

В Киеве застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Денис Вороненков
В Киеве застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков
В Киеве застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков

В четверг, 23 марта, в центре Киева, на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко, около отеля Premier Palace был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Место происшествия оцеплено полицией.

Информация подтверждена начальником ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андреем Крищенко, сообщают телеканал "112.Украина" и агентство "Интерфакс".

В результате нападения ранен охранник Вороненкова, который вступил в перестрелку и ранил нападавшего. Оба они доставлены в больницу под охраной, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Другой экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, проживающий в Киеве, написал на своей странице в Facebook: "Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна – я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Марии Максаковой".

В киевской полиции считают убийство Вороненкова заказным.

Информация уточняется.

Экс-депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков, переехавший на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, недавно получил украинское гражданство. Бывший российский депутат дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Российские власти называли его предателем, который скрылся, чтобы избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве в России. В апреле 2015 года Следственный комитет России заявил, что собирается возбудить уголовное расследование в отношении Дениса Вороненкова. Следственными органами утверждалось, что в 2011 году группа лиц, в числе которых был Вороненков, организовала рейдерский захват здания стоимостью около пяти миллионов долларов в центре Москвы. Кроме того, бывшего депутата подозревали в мошенничестве, в результате которого владелец одной из столичных фирм лишился права собственности в уставном капитале.

Вороненков говорил несколько недель назад в интервью телеканалу "Дождь", что ему предлагали работать в силовых структурах Украины в качестве "специалиста по России". Он не стал уточнять, о каких конкретно ведомствах идет речь, однако отмечал, что пока не принял предложения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
СК РФ назвал причину "бегства" на Украину депутата Госдумы Вороненкова
// NEWSru.co.il // В мире // 19 февраля 2017 г.
Экс-депутату Госдумы Вороненкову предлагают сотрудничество украинские силовики







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Четверг, 23 марта 2017 г.
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