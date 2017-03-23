Теракт в Лондоне: четверо убитых, террорист ликвидирован. Уточненные данные

В среду, 22 марта, в Лондоне, недалеко от здания британского парламента, был совершен теракт, жертвами которого стали четыре человека, более 40 получили ранения и травмы. Нападавший был застрелен.

- Теракт около здания парламента в Лондоне. Фоторепортаж

Среди пострадавших граждане Великобритании, Франции, Китая, Южной Кореи и Румынии. Сведений о том, что в числе пострадавших есть израильтяне, не поступало.

Хроника событий

Примерно в 14:40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля Hyundai преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Машина сбивала прохожих, возникла паника, которая привела к авариям. Одна женщина попала под колеса автобуса. Другая женщина спрыгнула с моста в Темзу (ее спасли, она госпитализирована в тяжелом состоянии).

В это время террорист за рулем автомобиля свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. После этого с двумя ножами в руках он побежал к зданию парламента, смертельно ранив сотрудника полиции 48-летнего Кита Палмера и тяжело ранив еще двоих. Другие полицейские застрелили нападавшего.

Личность террориста и дополнительная информация

Предварительное расследование показало, что террорист арендовал автомобиль в городе Челмсфорд (графство Эссекс).

Личность террориста установлена. Однако, по состоянию на утро 23 марта, его имя официально не названо.

Многие британские и международные СМИ вечером 22 марта сообщали, что теракт в Лондоне был осуществлен британским исламистом Тревором Бруксом, известным также под именем Абу Иззадин. Эта информация была опровергнута корреспондентом BBC Домиником Касчиани, сообщившим со ссылкой на официальные источники, что Брукс до сих пор находится в тюрьме. Хотя обезвреженный террорист действительно похож на Тревора Брукса.

Полиция не исключала, что у террориста был сообщник, который находился вместе с ним в автомобиле. Велись его розыски. Утром 23 марта стало известно о задержании нескольких подозреваемых в Бирмингеме.

Реакция властей Великобритании

Скотланд-Ярд заявил, что расценивает происшедшее как теракт, отмечая, что нападение произошло в первую годовщину трагедии в Брюсселе, где в марте прошлого года от рук террористов погибли более 30 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй, во время теракта находившаяся в здании парламента и эвакуированная полицией, провела заседание чрезвычайного комитета Cobra. В состав кризисного комитета вошли министры, а также главы служб безопасности и разведывательных агентств.

Ранее члены комитета Cobra собирались в связи терактами в лондонском метро и после убийства барабанщика Второго батальона Королевского стрелкового полка Ли Ригби, который был зарезан мусульманскими радикалами в центре британской столицы.





