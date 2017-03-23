23 марта 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене
17:48 Названо имя "лондонского террориста", уроженца Великобритании
17:30 В лондонском теракте погиб мормон из Юты Курт Кокран, его жена ранена
16:40 Россия зовет обратно вдову Вороненкова: на Украине ей грозит опасность
16:07 Умер убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова
15:54 Предотвращен автомобильный теракт в центре Антверпена: преступник задержан
15:26 Генпрокуратура Украины: следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова
15:15 Генпрокурор Украины: убийца Дениса Вороненкова ранен в голову – состояние критическое
14:45 Sky News: ответственность за теракт в центре Лондона взяло на себя ИГ
14:18 Кремль: убийство Вороненкова – провал украинских спецслужб
В мире

Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене
Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене
Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене

Попытку автомобильного теракта в Бельгии совершил 39-летний уроженец Северной Африки, получивший французское гражданство и проживающий во Франции, имя которого правоохранительные органы страны пока не обнародуют. Пресса называет его "Мохаммед Р".

Об этом пишет в четверг, 23 марта, сайт новостной службы ВВС.

Как уже сообщалось, преступник направил свой автомобиль, мчавшийся на большой скорости, в толпу прохожих, которые прогуливались по De Meir – главной торговой улице города Антверпен, административного центра одноименной провинции и второго по величине населенного пункта Бельгии.

Он был задержан полицией до того, как успел совершить задуманное. В ходе обыска в его машине были найдены ножи, "холодное оружие" и контейнер с подозрительной жидкостью, назначение которой пока не понятно.

Глава правительства Бельгии Чарльз Мишель похвалил городские власти за "отлично выполненную работу".

Шеф полиции Антверпена Серж Майтерс уточнил, что подозрительное транспортное средство было замечено около 11:00 по местному времени и остановлено военными. Те немедленно проинформировали полицию, и спустя короткое время к месту происшествия прибыл спецназ, бойцы которого арестовали преступника.

Напомним, что в минувшую среду, 22 марта, Бельгия отмечала печальную дату: годовщину со дня серии терактов, унесших жизнь более 130 граждан стран. В церемонии поминовения жертв этой трагедии принимала участие королевская семья.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Предотвращен автомобильный теракт в центре Антверпена: преступник задержан
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Sky News: ответственность за теракт в центре Лондона взяло на себя ИГ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Уточненные данные о жертвах теракта в Лондоне: в числе четырех погибших сам террорист
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Теракт в Лондоне: трое убитых, террорист ликвидирован. Уточненные данные
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2017 г.
ВВС: умер полицейский, раненный лондонским террористом







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 23 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017