Француз Мохаммед Р. задержан за попытку "автомобильного теракта" в Антверпене

Попытку автомобильного теракта в Бельгии совершил 39-летний уроженец Северной Африки, получивший французское гражданство и проживающий во Франции, имя которого правоохранительные органы страны пока не обнародуют. Пресса называет его "Мохаммед Р".

Об этом пишет в четверг, 23 марта, сайт новостной службы ВВС.

Как уже сообщалось, преступник направил свой автомобиль, мчавшийся на большой скорости, в толпу прохожих, которые прогуливались по De Meir – главной торговой улице города Антверпен, административного центра одноименной провинции и второго по величине населенного пункта Бельгии.

Он был задержан полицией до того, как успел совершить задуманное. В ходе обыска в его машине были найдены ножи, "холодное оружие" и контейнер с подозрительной жидкостью, назначение которой пока не понятно.

Глава правительства Бельгии Чарльз Мишель похвалил городские власти за "отлично выполненную работу".

Шеф полиции Антверпена Серж Майтерс уточнил, что подозрительное транспортное средство было замечено около 11:00 по местному времени и остановлено военными. Те немедленно проинформировали полицию, и спустя короткое время к месту происшествия прибыл спецназ, бойцы которого арестовали преступника.

Напомним, что в минувшую среду, 22 марта, Бельгия отмечала печальную дату: годовщину со дня серии терактов, унесших жизнь более 130 граждан стран. В церемонии поминовения жертв этой трагедии принимала участие королевская семья.