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Теракт на юге Франции: "солдат ИГ" захватил заложников, есть жертвы

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:55 блог версия для печати фото
Теракт на юге Франции: "солдат ИГ" захватил заложников, есть жертвы
Теракт на юге Франции: "солдат ИГ" захватил заложников, есть жертвы

В пятницу, 23 марта, в коммуне Треб на юге Франции было совершено вооруженное нападение на посетителей супермаркета. AFP сообщает о стрельбе и захваченных заложниках.

Судя по имеющимся данным, вооруженный человек (или группа) захватил в Требе заложников. Два человека при захвате были убиты, еще 12 получили ранения.

Место происшествия было оцеплено спецназом полиции. Во время переговоров злоумышленник крикнул полицейским, что он является "солдатом Исламского государства". От переговоров он отказался.

Местные власти заявили о террористическом нападении.

Примерно через час после первого сообщения о нападении мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения объявил об освобождении заложников. На тот момент в помещении супермаркета находились только злоумышленник и полицейские.

Судя по всему, тот же террорист до захвата заложников в супермаркете попытался сбить автомобилем бойцов полицейского спецназа, совершавших пробежку около Каркассона (по-соседству с Требом). Потом он открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.



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