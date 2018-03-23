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В мире

Теракт в Требе: трое погибших, террорист ликвидирован

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
Теракт в Требе: трое погибших, террорист ликвидирован
Теракт в Требе: трое погибших, террорист ликвидирован
Теракт в Требе: трое погибших, террорист ликвидирован

В пятницу, 23 марта, в коммуне Треб на юге Франции было совершено вооруженное нападение на посетителей супермаркета Super U. В здание ворвался злоумышленник, вооруженный ножами, пистолетом и гранатами. По свидетельству очевидцев, он кричал: "Аллах акбар!".

Большинству сотрудников Super U и покупателей удалось покинуть здание, однако злоумышленник, назвавший себя "солдатом Исламского государства", захватил более десяти заложников. Двое из них были убиты. Точное число раненых пока неизвестно: в СМИ речь идет как о трех, так и о семнадцати пострадавших.

К группе заложников, не вызвав подозрений у террориста, успел примкнуть боец Группы вмешательства Национальной жандармерии Франции (GIGN), элитного антитеррористического подразделения.

Спустя два часа заложники были освобождены. Два человека были убиты. В здании оставался террорист и последний из заложников, сотрудник GIGN. Сообщалось, что террорист требовал освобождения Салаха Абдеслама, одного из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, в результате которых были убиты 130 человек.

Еще примерно через час французская La Depeche сообщила, что террорист, захвативший заложников в Требе, застрелен. По словам репортера, присутствовавшего на месте происшествия, из здания супермаркета на улицу выбежал сотрудник жандармерии с криком: "Он убит, он убит!".

Полиция установила личность террориста. Это – 26-летний уроженец Марокко, житель Каркассона, Редуан Лакдим. В настоящее время считается, что у него не было сообщников. Он был известен полиции, однако не числился среди радикальных исламистов.

Судя по всему, тот же террорист до захвата заложников в супермаркете угнал машину, убив ее владельца и ранив еще одного человека, а затем попытался сбить автомобилем бойцов полицейского спецназа, совершавших пробежку около Каркассона (по соседству с Требом). Потом он открыл огонь по сотрудникам спецподразделения французской национальной полиции (CRS), ранив одного из них. Жизни полицейского ничто не угрожает.



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// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2018 г.
Террорист из Треба требует освобождения Салаха Абдеслама
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2018 г.
"Cолдат ИГ", захвативший заложников в Требе, кричал "Аллах акбар!"







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Пятница, 23 марта 2018 г.
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