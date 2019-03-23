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В мире

Спецпрокурор Мюллер завершил расследование о возможном вмешательстве России в дела США

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Роберт Мюллер
Пол Манафорт
Дональд Трамп

Вечером в пятницу, 22 марта, министерство юстиции США объявило, что специальный прокурор Роберт Мюллер завершил расследование по поводу возможного вмешательства России в политические процессы в Соединенных Штатах.

Доклад о результатах расследования, продолжавшегося около двух лет, передан главе минюста Уильяму Барру.

Ожидается, что уже в субботу-воскресенье минюст проинформирует Конгресс об основных выводах этого расследования.

Пока остается неизвестным, будет ли предан огласке "отчет Мюллера".

Ранее президент США Дональд Трамп требовал публикации этого документа, заявляя, что таким образом гражданам Америки станет очевидно, что подозрения в адрес его штаба были беспочвенными.

Представители Демократической партии также настаивают на публикации "отчета Мюллера", причем без каких-либо сокращений. Совместное заявление по этому поводу опубликовали лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Отчет Мюллера" еще до публикации стал одной из основных тем, обсуждаемых американскими СМИ. Судя по имеющимся сведениям, спецпрокурор не рекомендует предъявлять новые обвинения.

Напомним, что 13 марта суд Вашингтона вынес приговор 70-летнему Полу Манафорту, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа, признанному виновным в антигосударственном сговоре и препятствовании правосудию. Он приговорен к 7,5 годам лишения свободы. В ходе слушаний Манафорт признал себя виновным в двух уголовных преступлениях. Несколькими днями ранее Манафорт был приговорен к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации. Суд Вашингтона добавил к этому сроку еще 43 месяца и вычел те девять, которые подсудимый провел под стражей. В ходе следствия было установлено, что бывший советник Трампа тайно финансировал европейскую организацию, известную под именем "Габсбургская группа", в которой состояли влиятельные в прошлом политики, занимавшиеся лоббированием в ЕС интересов Кремля. Манафорт занимался финансированием "Габсбургской группы" в 2012 и 2013 годах, когда работал советником у бывшего президента Украины Виктора Януковича. В течение долгих лет Манафорт скрывал офшорные счета, фальсифицированные налоговые декларации и кредиты, получаемые в рамках этой работы.



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