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23 марта 2019 г.
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В мире

Трамп готовится признать суверенитет Израиля над Голанами. СПЧ ООН и ЕС - против

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Дональд Туск
Здание в Женеве, в котором заседает СПЧ ООН

В пятницу, 22 марта, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американские официальные лица работают над документом о признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

По словам источника, цитируемого Reuters, документ может быть подписан президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе, во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.

Решение Трампа об официальном признании суверенитета Израиля над Голанами было подкреплено, замечает Reuters, оценкой его помощников, заметивших, что реакция арабского мира на признание Иерусалима столицей Израиля оказалась менее серьезной, чем предполагали эксперты.

Между тем, в тот же день, 22 марта, Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую оккупацию Израилем Голанских высот.

За резолюцию проголосовали 26 стран. Еще 16, в том числе Великобритания, Япония, Австралия и Украина, выступили против. Пять стран воздержались.

Представитель Японии Кен Оканива заявил, что Голанские высоты являются "оккупированной территорией и ее аннексия Израилем неприемлема". Посол Бразилии в ООН Мария Назарет Фарани Азеведо назвала резолюцию "несбалансированной и предвзятой", отмечает The Jerusalem Post.

Глава Евросовета Дональд Туск, что Евросоюз будет и впредь придерживаться своей позиции по вопросу о Голанах, несмотря на действия Трампа.

Напомним, накануне президент США написал на своей странице в социальной сети Twitter: "Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности".

Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook поблагодарил Дональда Трампа. "В то время, когда Иран пытается превратить Сирию в платформу для уничтожения Израиля, президент Трамп делает отважный шаг и признает израильский суверенитет на Голанских высотах. Спасибо тебе, президент Трамп!" - написал глава израильского правительства.

Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление президента Дональда Трампа об ожидаемом признании администрацией США суверенитета Израиля на Голанах: "Это произошло почти через 40 лет после того, как правительство Менахема Бегина приняло это историческое решение. Признание администрацией США израильского суверенитета на Голанах укрепит как безопасность Израиля в регионе, так и его статус. Этот шаг станет реакцией на иранскую агрессию с сирийской территории и послужит четким посылом Асаду, который предоставляет свою поддержку режиму аятолл".

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат так прокомментировал заявление Трампа: "Вчера он признал Иерусалим столицей Израиля, сегодня он хочет, чтобы принадлежащие Сирии Голанские высоты оставались под суверенитетом Израиля. Что еще он придумает завтра? Нестабильность и кровопролитие в нашем регионе гарантированы".

Признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Выскажите ваше мнение



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2019 г.
СМИ: Трамп заявит о признании суверенитета Израиля над Голанами на будущей неделе
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2019 г.
СПЧ ООН осудил действия Израиля на границе Газы





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Суббота, 23 марта 2019 г.
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