Теракт в Манчестере совершил уроженец Великобритании Салман Абэди

Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абэди. Об этом заявил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс, отметив, что эту информацию еще не подтвердил коронер.

- После взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Фоторепортаж

По данным издания Telegraph, террорист родился в 1994 году в Манчестере. Он был вторым из четверых детей в семье иммигрантов из Ливии. Его родители приехали в Великобританию еще в 1980-х годах, спасаясь от режима Каддафи.

По информации Telegraph, в мусульманской общине Манчестера ходили слухи, что вся семья Абэди, за исключением двух старших сыновей, вернулась в Ливию.

Ранее стало известно, что полиция обыскала дом поблизости от места жительства Салмана и, возможно, задержала его 23-летнего брата Исмаила Абэди.

Поздно вечером 22 мая в зале Manchester Arena, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, террорист-смертник активировал взрывное устройство. В результате теракта погибли не менее 22 человек, еще около 60 человек были ранены. Полиция Манчестера заявила, что среди погибших есть дети.

Взрыв произошел в фойе концертного зала примерно в 22:30 по местному времени, сразу после того, как Ариана Гранде закончила свое выступление и зрители направились к выходу. Певица не пострадала.

Опубликовано первое имя погибшей. Это Джорджина Бетани Колландер (по разным данным, ей было 16 или 18 лет). Накануне в своем твиттере она писала, что счастлива скоро увидеть Ариану. Публикации об этой девушке иллюстрируются ее фотографией, на которой она запечатлена вместе с Гранде.

Опубликовано имя еще одной жертвы. Это 8-летняя Саффи Роуз Руссос. Погибшая опознана ее матерью и старшей сестрой.

Публикуется обновляющийся список пропавших без вести.

Правительства многих стран выступили с осуждением действий террористов еще до того, как инцидент был признан терактом властями Великобритании. США предложили свою помощь в расследовании.

Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля опубликовала предварительную информацию о том, что не располагает сведениями об израильских гражданах среди погибших или раненых в результате теракта в Манчестере.

В связи с трагическими событиями приостановлены избирательные кампании всех британских партий.

Американская певица Ариана Гранде после гибели людей на ее концерте в Манчестере в результате взрыва написала в своем твиттере: "Разбита. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов".

По сведениям портала TMZ, Ариана Гранде после трагедии в Манчестере приостановила свое мировое турне.

Многие знаменитости опубликовали слова соболезнования семьям погибших и попытались поддержать Ариану в этот тяжелый период, отмечает USA Today.





