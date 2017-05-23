Взрыв на концерте в Манчестере, множество погибших и раненых

В концертном зале в Манчестере, на севере Англии, поздно вечером в понедельник, 22 мая, прогремел взрыв.

Согласно сообщению городской полиции, в результате взрыва в зале Manchester Arena, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, погибли не менее 19 человек, еще около 50 человек получили ранения, передает информационное агентство Reuters.

Правоохранительные органы рассматривают происшедшее как теракт, который, возможно, был осуществлен смертником. Вместе с тем, на данном этапе не исключаются и другие версии. В расследовании принимает участие Служба безопасности MI5.

По имеющимся данным, взрыв произошел в фойе концертного зала примерно в 22:30 по местному времени, сразу после того, как Ариана Гранде закончила свое выступление и зрители направились к выходу.

При этом некоторые очевидцы сообщили, что взрывов было два, отмечает новостная служба BBC.

Полиция Манчестера распространила заявление, в котором призвала граждан не приближаться к месту происшествия, и перекрыла прилегающие улицы. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал Manchester Victoria был эвакуирован, движение поездов в данном районе приостановлено.

В социальных сетях и на видеохостинге YouTube опубликованы видеозаписи, на которых, в частности, видно, как к Manchester Arena прибывают многочисленные машины экстренных служб, а люди в панике покидают зал.

На месте находятся крупные силы полиции, в том числе саперы.

Информация уточняется.