23 мая 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:20 Взрыв на концерте в Манчестере, множество погибших и раненых
01:47 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей
22:48 На 79-м году жизни скончался известный российский телекомментатор Владимир Перетурин
19:18 Реферат "Либерализм как угроза РФ" – плата за прогул лекций
18:15 Флинн отказался отвечать на вопросы сенаторов, сославшись на Пятую поправку
17:52 Жительница Техаса угнала катафалк и выбросила труп в кювет
17:15 Серийный педофил написал книгу о своих похождениях – и получил дополнительный срок
16:32 Массовый арест гомосексуалистов в Джакарте: стриптиз и мастурбация вне закона
16:10 Объявлена дата встречи президентов Франции и России: 29 мая в Версале
14:19 Северокорейский кризис: Китай получил от США 100 дней отсрочки
В мире

Взрыв на концерте в Манчестере, множество погибших и раненых

время публикации: 02:20 | последнее обновление: 05:07 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 22 мая 2017 года
На месте происшествия. 22 мая 2017 года
На месте происшествия. 22 мая 2017 года

В концертном зале в Манчестере, на севере Англии, поздно вечером в понедельник, 22 мая, прогремел взрыв.

Согласно сообщению городской полиции, в результате взрыва в зале Manchester Arena, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, погибли не менее 19 человек, еще около 50 человек получили ранения, передает информационное агентство Reuters.

Правоохранительные органы рассматривают происшедшее как теракт, который, возможно, был осуществлен смертником. Вместе с тем, на данном этапе не исключаются и другие версии. В расследовании принимает участие Служба безопасности MI5.

По имеющимся данным, взрыв произошел в фойе концертного зала примерно в 22:30 по местному времени, сразу после того, как Ариана Гранде закончила свое выступление и зрители направились к выходу.

При этом некоторые очевидцы сообщили, что взрывов было два, отмечает новостная служба BBC.

Полиция Манчестера распространила заявление, в котором призвала граждан не приближаться к месту происшествия, и перекрыла прилегающие улицы. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал Manchester Victoria был эвакуирован, движение поездов в данном районе приостановлено.

В социальных сетях и на видеохостинге YouTube опубликованы видеозаписи, на которых, в частности, видно, как к Manchester Arena прибывают многочисленные машины экстренных служб, а люди в панике покидают зал.

На месте находятся крупные силы полиции, в том числе саперы.

Информация уточняется.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 23 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017