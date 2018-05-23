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Умер знаменитый американский писатель Филип Рот

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
Филип Рот в 1973 году
Филип Рот в 2013 году
Филип Рот в 2011 году

Во вторник, 22 мая, в больнице на Манхэттене (Нью-Йорк, США) умер знаменитый американский писатель Филип Рот. Ему было 85 лет.

О смерти писателя сообщили газета The New York Times и многие другие американские СМИ.

Филип Рот. Краткая биография

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси в семье еврейских иммигрантов из Галиции Германа и Бесс Рот (в девичестве Финкель). Окончил Бакнеллский университет в 1954 году.

Три года преподавал литературу в Чикагском университете, рецензировал кинофильмы и телепрограммы для газеты The New Republic.

Впервые опубликовал сборник повестей и рассказов "Прощай, Коламбус" в 1959 году. Был удостоен за него Национальной книжной премии.

Первый роман Рота "Наплевательство" вышел в 1962 году. Ещё большая известность пришла после публикации в 1969 году романа "Случай Портного". Ставший бестселлером роман "Заговор против Америки" описывает страну с профашистским режимом, который насадил лётчик Чарльз Линдберг, победивший Рузвельта на выборах 1940 года.

В общей сложности Рот написал две трилогии (о Дэвиде Кипеше и о Натане Цукермане) и около 20 романов.

Филип Рот – лауреат Пулитцеровской премии (1998), премии Франца Кафки (2001) и Американской литературной премии ПЕН/Фолкнер (2007), награждён Национальной гуманитарной медалью США (2010). В знак признания литературных заслуг Рота власти его родного города Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей.

В 2011 году стал лауреатом международной Букеровской премии.

В сентябре 2013 года министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус торжественно вручил писателю высшую французскую награду – орден Почётного легиона.

Многократно назывался в числе номинантов на Нобелевскую премию по литературе.

С 1990 по 1995 год был женат на британской актрисе Клер Блум. Позже и до последних дней его подругой была Джудит Турман.

Считался одним из наиболее значимых еврейских писателей Америки XX-XXI веков.

Умер 22 мая 2018 года в Нью-Йорке.



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