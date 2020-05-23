Авиакатастрофа в Пакистане: около 100 погибших, двое выживших. Причины падения самолета неизвестны

В пятницу, 22 мая, около аэропорта Карачи при заходе на посадку потерпел катастрофу Airbus 320-200, вылетевший из Лахора в Карачи рейсом PK-8303 компании Pakistan International Airlines (PIA). Лайнер упал на жилой район, разрушив несколько домов.

На борту самолета находились, по разным данным, от 99 до 107 человек. По состоянию на 23 мая, подтверждена гибель 92 человек (при этом пока неясно, кто из них был пассажиром самолета, а кто – погиб в результате падения лайнера на жилой район).

Сообщается о двух выживших пассажирах: один из них – Зафар Масуд, президент банка "Пенджаб", второй – Мохаммад Зубейр. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии, их травмы, по мнению врачей, не опасны для жизни.

Однако проведение спасательной операции было затруднено из-за очень узких улиц, по которым не могли проехать машины "скорой". Из-под обломков были извлечены несколько пострадавших; их отправили в больницы. Число погибших не уточняется.

Как сообщает телеканал Geo, пилот предпринял две попытки посадить самолет, сообщив диспетчеру, что у самолета отказали оба двигателя. Наземные службы освободили для самолета обе взлетно-посадочные полосы аэропорта. Спустя двенадцать секунд пилот передал наземным службам сигнал бедствия. После этого связь прервалась.

Ранее генеральный директор PIA Аршад Малик заявил, что последним сообщением пилота разбившегося лайнера было сообщение о технической неисправности. По предварительным данным, полученными экспертами, причиной крушения могло быть столкновение с птицей. На месте падения самолета были найдены "черные ящики".

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал провести немедленное расследование причин авиакатастрофы, подчеркнув, что поддерживает связь с главой PIA Аршадом Маликом.