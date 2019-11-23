Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
11 - 22°
Эйлат:
14 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире23 ноября 2019 г., 17:41

Премьер Канады осудил инцидент в Йоркском университете, произошедший в ходе визита делегации ЦАХАЛа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Премьер-министр Канады осудил антисемитский инцидент в Йоркском университете

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно осудил антисемитские призывы, звучавшие во время выступления делегации военнослужащих ЦАХАЛа перед студентами в Йоркском университете Торонто.

По информации Times of Israel, инцидент в Йоркском университете произошел в прошлую среду, 20 ноября. Группа студентов попыталась помешать проведению дискуссии с участием резервистов Армии обороны Израиля. Мероприятие проводилось с разрешения администрации университета и было включена в учебный план.

Около шестисот членов группы "Студенты против израильского апартеида" не только скандировали пропалестинские лозунги, но и призывали к новой интифаде и терактам против израильтян.

Мэр Торонто Джон Тори заявил, что он встревожен произошедшим и потребовал разъяснений у президента Йоркского университета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент в университете отвратительным и недопустимым. "Нет места антисемитизму в Канаде", - завил он.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 21 ноября 2019
Опрос ADL: каждый четвертый европеец ненавидит евреев
// NEWSru.co.il // В мире // 05 ноября 2019
Неонацист, планировавший взорвать синагогу в Колорадо, предстал перед судом
// NEWSru.co.il // В мире // 25 августа 2019
Главред антисемитского канадского издания приговорен к 1 году тюрьмы


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:41 Премьер Канады осудил инцидент в Йоркском университете, произошедший в ходе визита делегации ЦАХАЛа
16:40 В Москве пропал известный алтайский фотограф Александр Волобуев
15:58 Самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines совершил аварийную посадку в Боготе
15:23 Генпрокурор США назвал смерть Эпштейна уникальным сочетанием ошибок
13:44 В Москве бригада "скорой помощи" вместе с 85-летней пациенткой застряла в лифте
12:58 Во Львове самолет авиакомпании МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
09:37 В лондонском метро мусульманка заступилась за еврейскую семью, подвергшуюся оскорблениям
08:58 Украинский чиновник "наказал" собаку, протащив ее на цепи за автомобилем
22:40 Московскому театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова
21:31 Российский хакер Алексей Бурков заявил суду США о своей невиновности
...