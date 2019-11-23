Премьер Канады осудил инцидент в Йоркском университете, произошедший в ходе визита делегации ЦАХАЛа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно осудил антисемитские призывы, звучавшие во время выступления делегации военнослужащих ЦАХАЛа перед студентами в Йоркском университете Торонто.

По информации Times of Israel, инцидент в Йоркском университете произошел в прошлую среду, 20 ноября. Группа студентов попыталась помешать проведению дискуссии с участием резервистов Армии обороны Израиля. Мероприятие проводилось с разрешения администрации университета и было включена в учебный план.

Около шестисот членов группы "Студенты против израильского апартеида" не только скандировали пропалестинские лозунги, но и призывали к новой интифаде и терактам против израильтян.

Мэр Торонто Джон Тори заявил, что он встревожен произошедшим и потребовал разъяснений у президента Йоркского университета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент в университете отвратительным и недопустимым. "Нет места антисемитизму в Канаде", - завил он.





