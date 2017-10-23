23 октября 2017 г.
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В мире

На заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" напал гражданин Израиля

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Татьяна Фельгенгауэр
На заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" напал гражданин Израиля
На заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" напал гражданин Израиля

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, получившая ножевое ранение, после операции погружена в искусственную кому, сообщил Алексей Венедиктов.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что Фельгенгауэр после операции переведена в палату, ее состояние оценивается как тяжелое.

РИА Новости передает, что нападение совершил уроженец Грузии, являющийся гражданином Израиля. Имя нападавшего – Борис Гриц.

Очевидно, речь идет об авторе этого блога (см. также страницу на Facebook).

В записи от 14 сентября автор, писавший, что журналистка его "телепатически" домогалась, публикует прямую угрозу в адрес Татьяны Фельгенгауэр: "Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными".

На первом допросе Борис Гриц заявил: "Потерпевшую я раньше знал только по телепатическому контакту пять лет. Телепатический контакт был с 12-го года". В ответ на вопрос "Что побудило вас причинить ей телесные повреждения?" он сказал: "Побудило то, что два месяца она меня преследовала... сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально".

В пресс-службе полиции Израиля редакции NEWSru.co.il заявили, что израильские правоохранительные органы не вмешиваются в расследования, проводимые за пределами Израиля. По сведениям нашей редакции, ГУВД Москвы пока не обращалось к израильским коллегам за помощью в расследовании.

Напомним, нападение было совершено в понедельник, 23 октября, около 13:00. Злоумышленник подошел к проходной здания на Новом Арбате, в котором арендует помещение редакция радиостанции "Эхо Москвы", брызнул в лицо охраннику из баллончика слезоточивым газом, поднялся в редакцию, подошел к рабочему месту Татьяны Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу.

По факту нападения на Татьяну Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство.

Судя по имеющейся информации, Борис Гриц окончил Московский педагогический государственный университет в 1991 году, по специальности учитель физики. В своем резюме писал, что работал в Иерусалимском университете, сотрудничал с Калифорнийским университетом и Гидрометцентром России, зарабатывал репетиторством.

По данным сайта limudnaim.co.il, репетитор Борис Гриц, 1968 года рождения, проживал в Беэр-Шеве (ранее, в Иерусалиме). Он зарабатывал частными уроками физики и математики.

Журналист сайта NEWSru.co.il поговорил с преподавателем Еврейского университета в Иерусалиме, близко работавшим с Борисом Грицем во время аспирантуры. Наш собеседник отметил, что еще десять лет назад было понятно, что аспирант не вполне здоров и имеет проблемы с психикой. Он вспомнил, как Бориса Грица, разрабатывавшего тему "Физика капель в турбулентности", отправили на семинар, посвященный вопросам турбулентности, в один из колледжей Франции.

Через несколько дней после начала семинара научный руководитель Грица получил от аспиранта странное электронное письмо следующего содержания: "Сейчас мне намного лучше. Две души мои встретились. Не волнуйтесь. Теперь все будет хорошо".

В это же время пришло письмо в университет от организаторов мероприятия, в котором они сообщали, что аспирант не появлялся на семинарах, и предупреждали, что они могут потребовать от Еврейского университета вернуть деньги, которые были уплачены за участие израильтянина.

Вопрос, почему у Бориса не сложилась научная карьера, заставил задуматься нашего собеседника. Он помнил, что Борис пытался найти работу в Израиле, США, Москве и Санкт-Петербурге, и, по его словам, какое-то время работал по специальности. Но, как предположил наш собеседник, работодатели вскоре понимали, что молодой ученый "нездоров" и предпочитали не иметь с ним дело.

На вопрос, как же Гриц мог защитить диссертацию, наш собеседник ответил: "Можно быть физиком и шизиком. Одно другому не мешает".

Наш собеседник попросил не указывать его имя, добавив, что он согласился на эту беседу в надежде, что удастся донести до российских правоохранительных органов: речь идет о больном человеке.



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// NEWSru.co.il // В мире // 23 октября 2017 г.
В редакции "Эха Москвы" ранили ножом Татьяну Фельгенгауэр







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