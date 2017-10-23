На заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" напал гражданин Израиля

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, получившая ножевое ранение, после операции погружена в искусственную кому, сообщил Алексей Венедиктов.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что Фельгенгауэр после операции переведена в палату, ее состояние оценивается как тяжелое.

РИА Новости передает, что нападение совершил уроженец Грузии, являющийся гражданином Израиля. Имя нападавшего – Борис Гриц.

Очевидно, речь идет об авторе этого блога (см. также страницу на Facebook).

В записи от 14 сентября автор, писавший, что журналистка его "телепатически" домогалась, публикует прямую угрозу в адрес Татьяны Фельгенгауэр: "Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными".

На первом допросе Борис Гриц заявил: "Потерпевшую я раньше знал только по телепатическому контакту пять лет. Телепатический контакт был с 12-го года". В ответ на вопрос "Что побудило вас причинить ей телесные повреждения?" он сказал: "Побудило то, что два месяца она меня преследовала... сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально".

В пресс-службе полиции Израиля редакции NEWSru.co.il заявили, что израильские правоохранительные органы не вмешиваются в расследования, проводимые за пределами Израиля. По сведениям нашей редакции, ГУВД Москвы пока не обращалось к израильским коллегам за помощью в расследовании.

Напомним, нападение было совершено в понедельник, 23 октября, около 13:00. Злоумышленник подошел к проходной здания на Новом Арбате, в котором арендует помещение редакция радиостанции "Эхо Москвы", брызнул в лицо охраннику из баллончика слезоточивым газом, поднялся в редакцию, подошел к рабочему месту Татьяны Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу.

По факту нападения на Татьяну Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство.

Судя по имеющейся информации, Борис Гриц окончил Московский педагогический государственный университет в 1991 году, по специальности учитель физики. В своем резюме писал, что работал в Иерусалимском университете, сотрудничал с Калифорнийским университетом и Гидрометцентром России, зарабатывал репетиторством.

По данным сайта limudnaim.co.il, репетитор Борис Гриц, 1968 года рождения, проживал в Беэр-Шеве (ранее, в Иерусалиме). Он зарабатывал частными уроками физики и математики.

Журналист сайта NEWSru.co.il поговорил с преподавателем Еврейского университета в Иерусалиме, близко работавшим с Борисом Грицем во время аспирантуры. Наш собеседник отметил, что еще десять лет назад было понятно, что аспирант не вполне здоров и имеет проблемы с психикой. Он вспомнил, как Бориса Грица, разрабатывавшего тему "Физика капель в турбулентности", отправили на семинар, посвященный вопросам турбулентности, в один из колледжей Франции.

Через несколько дней после начала семинара научный руководитель Грица получил от аспиранта странное электронное письмо следующего содержания: "Сейчас мне намного лучше. Две души мои встретились. Не волнуйтесь. Теперь все будет хорошо".

В это же время пришло письмо в университет от организаторов мероприятия, в котором они сообщали, что аспирант не появлялся на семинарах, и предупреждали, что они могут потребовать от Еврейского университета вернуть деньги, которые были уплачены за участие израильтянина.

Вопрос, почему у Бориса не сложилась научная карьера, заставил задуматься нашего собеседника. Он помнил, что Борис пытался найти работу в Израиле, США, Москве и Санкт-Петербурге, и, по его словам, какое-то время работал по специальности. Но, как предположил наш собеседник, работодатели вскоре понимали, что молодой ученый "нездоров" и предпочитали не иметь с ним дело.

На вопрос, как же Гриц мог защитить диссертацию, наш собеседник ответил: "Можно быть физиком и шизиком. Одно другому не мешает".

Наш собеседник попросил не указывать его имя, добавив, что он согласился на эту беседу в надежде, что удастся донести до российских правоохранительных органов: речь идет о больном человеке.





