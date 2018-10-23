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В мире

В почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса было найдено взрывное устройство

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Джордж Сорос
В почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса было найдено взрывное устройство
Катона, США

В понедельник, 22 октября, в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса, расположенного в деревне Катона, на окраине Бедфорда в северном Вестчестере (штат Нью-Йорк, США), было обнаружено взрывное устройство, сообщает сайт газеты The New York Times.

Подозрительный пакет был найден примерно в 15:45 по местному времени. Этот пакет был вскрыт одним из работников резиденции Сороса, который отнес его подальше в лес и вызвал полицию. Самого Сороса в это время не было дома.

По словам полицейских, речь идет о взрывном устройстве, которое не должно было взорваться само по себе, а было снабжено детонатором с удаленным управлением.

К расследованию привлечено ФБР.

Джордж Сорос. Краткая справка

Джордж Сорос (Дьордь Шорош, настоящее имя Дьордь Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом. В 1936 году семья поменяла свою фамилию на венгерский вариант Шорош. После оккупации Венгрии нацистами в 1944 году Тивадар Шорош сумел спасти свою семью, достав фальшивые документы о том, что его семья является христианской, он также помог многим другим евреям в Венгрии.

В 1947 году Джордж Сорос переехал в Англию, где в 1950-м окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. В 1956-м начал карьеру финансиста в Нью-Йорке. В 90-х стал миллиардером. На сегодняшний день его личное состояние оценивается журналом Forbes более чем в 25 миллиардов долларов. С начала 2000-х занимается в основном благотворительной и общественной деятельностью.

В политической области проявил себя как спонсор и влиятельный лоббист. Сыграл важную роль в падении коммунистических режимов в восточной Европе в конце 80-х.

Активно поддерживал демократов на выборах президента США. В 2016-м оказал поддержку Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.

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