Скандал во Франции: бывшего высокопоставленного разведчика обвиняют в связях с "Мосадом" и ЦРУ

Бывший высокопоставленный сотрудник Главного управления внутренней разведки Франции (DGSI) Эрик М., обвиняемый в незаконных контактах с "Мосадом" и ЦРУ, потребовал от государства вернуть ему статус наивысшей секретности на фоне проводимого в отношении него расследования, сообщает газета Le Mond.

Данную публикацию цитируют израильские СМИ. В частности, утром 23 октября об этом рассказывал в эфире радиостанции "Кан Бет" корреспондент во Франции Гидеон Кудс.

Отметим, что об этом расследовании первым написал журналист Марк Леплонгеон в журнале Le Point еще 3 июля этого года. В публикации не называлось имя подследственного, только его кличка: "Дидье". Автор статьи писал, что этот 50-летний мужчина должен был возглавить Европейский разведывательный колледж. Но из-за скандала и начавшегося расследования он не только не получил новое назначение, но и был вынужден вернуться в систему министерства просвещения, чиновником которого 15 лет назад числился, но по сути никогда в обычных образовательных учреждениях не работал.

Европейский разведывательный колледж, открытый во Франции в марте 2018 года, является проектом, который курировал лично президент Эмманюэль Макрон. На пост директора колледжа претендовали "Дидье" и Пьер де Буске де Флориан, глава Французского национального центра по борьбе с терроризмом.

Леплонгеон писал, что в феврале 2018-го де Флориан встретился с "Дидье" и показал ему досье, из которого следовало, что его собеседник занимается боевыми искусствами по израильской системе "крав мага" и участвует в обеспечении безопасности еврейского колледжа, где обучаются его дети. "Дидье" подтвердил, что он еврей, но заявил, что на этом его связи с Израилем заканчиваются. Однако через месяц "Дидье" был вызван на допрос в отдел внутренних расследований DGSI, в ходе которого проверялась его возможная причастность к деятельности "Мосада".

В публикации Le Point, которую цитировало израильское издание Times of Israel, говорилось, что "Дидье" инкриминировали использование служебной SIM-карты в незащищенном телефоне и встречи с американским консультантом по международным отношениям, о которых он не уведомил руководство DGSI (в ходе этих встреч, в частности, обсуждалась возможность получения французом ответственной должности в NATO). Предположительно, этот собеседник "Дидье" был сотрудником ЦРУ.

29 марта 2019-го "Дидье" был уволен со службы в DGSI. Он подал апелляцию в Административный суд Парижа.

Le Mond "вспомнил" об этом скандале 22 октября 2019 года и назвал имя бывшего чиновника, с 2003 по 2018 год работавшего в DGSI, дослужившись до начальника отдела международных отношений и прогнозирования при генеральном директоре Главного управления внутренней разведки Франции: Эрик М. В публикации сообщается, что Эрик не только отрицает свои связи с израильскими или американскими разведслужбами, но и продолжает настаивать на незаконности своего увольнения и необоснованности действий, который привели к краху его карьеры.

В публикации Le Mond сообщается, что в 2002 году Эрик М. был переведен из министерства просвещения в Управление военной разведки (DRM). 7 июля 2003 года он стал консультантом отдела, занимавшегося контактами с иностранными спецслужбами и прогнозированием, причем назначил его на эту должность Пьер де Буске де Флориан. Тогда же он получил статус наивысшей секретности, который обновлялся в 2008 и 2012 годах, истек 29 июня 2017 года, а 12 апреля 2018 года Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) отказал Эрику М. в этом статусе с формулировкой "в связи с серьезными нарушениями в сфере безопасности".

Власти Израиля и США никак не комментируют это расследование, проводимое во Франции.