Землетрясение в Мексике. Число погибших достигло 295 человек

В субботу, 23 сентября, власти Мексики сообщили, что число погибших в результате землетрясения достигло 295 человек. Землетрясение произошло 19 сентября. Его эпицентр находился неподалеку от Мехико. Более 2 тысяч человек получили ранения и травмы.

Также стало известно, что из-под обломков извлечены тела восьми иностранных граждан: четырех женщин из Тайваняи одной – из Панамы, а также мужчин из Южной Кореи, Испании и Аргентины. Федеральная прокуратура Мексики заявила, что один из ее сотрудников погиб в результате крушения вертолета, доставлявшего гуманитарную помощь в отдаленную деревне в штате Оахака.

Напомним, в поисковых работах задействованы, помимо прочих, и израильские спасатели. В команду входит 71 специалист. Значительную часть делегации (25 человек) составляют инженеры, задачей которых является определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.

- Израильские спасатели прибыли в Мексику. Фоторепортаж



Всего от землетрясения пострадали около 3000 зданий. Часть из них объявлена непригодными для проживания. В Мехико полностью разрушены 39 зданий, расположенных, в основном, в центральной части города, популярном туристическом районе.

Однако обрушение новой школы Энрике Ребсамена стало символом трагедии, так как под обломками здания погибли 19 детей. Это побудило многих мексиканцев предположить, что строительные нормы, введенные после землетрясения 1985 года, не соблюдаются при постройке новых зданий.

8 сентября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,1, жертвами которого стали около 100 человек. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 км. 18 сентября в Мексике проходили общенациональные учения по подготовке к возможному землетрясению.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.