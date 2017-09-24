Израильские спасатели в Мексике: "Мы непрерывно работаем уже третьи сутки"

По состоянию на вечер субботы, 23 сентября, число погибших в результате землетрясения в Мексике достигло 305 человек.

Спасательное подразделение Армии обороны Израиля, прибывшее в Мексику в четверг, 21 сентября, работает практически круглосуточно, пытаясь найти оставшихся в живых. Об этом сообщает в субботу вечером сайт Mako, ссылаясь на слова главы командира спасательного подразделения, полковника запаса Дуди Мизрахи.

В израильскую миссию входит 71 специалист. Значительную часть делегации (25 человек) составляют инженеры, задачей которых является определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать. Остальная часть делегации оказывает помощь пострадавшим.

"Мы практически непрерывно работаем уже третий день, люди настроены очень решительно, хотя, честно говоря, работа очень тяжелая", - сказал Мизрахи. Он также подчеркнул, что израильская делегация первой прибыла в Мексику и была "удивлена и смущена оказанным ей теплым приемом".

Накануне Авигдор Либерман связался по телефону с Дуди Мизрахи, который проинформировал министра обороны о том, как проходит спасательная операция.

Во время разговора Либерман сказал: "Я позвонил вам, чтобы сказать, как я восхищаюсь вами. В праздник Рош а-Шана вы находитесь в Мексике, а не дома, со своими семьями. Когда мы говорим о настоящих израильтянах, мы говорим о таких людях, как вы. Я получаю реакции на вашу деятельность из Мексики – вы молодцы. О вас очень позитивно отзываются, вы оставили о себе очень хорошее впечатление. Спасибо вам и всей вашей команде за все что вы делаете, за свой вклад. Я снимаю перед вами шляпу. Передайте от моего имени всем, что мы вас очень ценим и восхищаемся вами".

Полковник Мизрахи в свою очередь сказал: "В спасательную миссию входят 70 человек и большая ее часть состоит из резервистов. Они оставили дом в праздничный вечер и сделали это с любовью. Всегда национальная миссия подобная этой и спасение жизней, даже за тысячи километров от дома, будет для нас приоритетной. Команды находятся на местности. Вчера мы работали на нескольких очень крупных объектах, а сегодня мы продолжаем работу на двух больших объектах: офисы и школа. Когда мы прибываем на объект, люди аплодируют нам стоя. Мы привезли сюда самое лучшее технологическое оборудование. Это огромная честь для нас быть частью общих усилий по спасению".

Как сообщили из канцелярии премьер-министра, на исходе шаббата состоялась телефонная беседа Биньямина Нетаниягу с послом Израиля в Мексике Йони Пеледом и с командующим израильской спасательной миссией полковником Дуди Мизрахи.

Они проинформировали премьер-министра Нетаниягу о действиях израильской делегации, которая проводит основные спасательные операции.

Премьер министр Нетаниягу сказал:

"Шана това вам. То, что вы делаете - это благое дело. Вы несете свет Израиля миру, большой свет. Это важная гуманитарная деятельность. Также важно показать миру настоящий Израиль. Вы преумножаете гордость нашего государства. Возвращайтесь с миром домой! Хорошего года и хорошей записи в Книге Судеб".





