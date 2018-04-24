"Хамасовский ученый", убитый в Малайзии, участвовал в проектах, связанных с БПЛА

Газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet опубликовали статью Элиора Леви, в которой обращается внимание на тот факт, что Фади аль-Батш, убитый 21 апреля в Куала-Лумпуре, действительно занимался исследованиями, связанными с беспилотной авиатехникой.

В публикации отмечается, Фади аль-Батш был соавтором научной статьи "Проблемы интеграции беспилотных летательных аппаратов для гражданского применения". Ссылка на эту статью, опубликованную еще в 2013 году, есть в портфолио аль-Батша. Его соавторами указаны М.Б.Эйд, Дж.Чебил, Ф.В.Фарис. Особое внимание в этой научной публикации уделялось двигателям подобных БПЛА, которые могли бы использоваться не только для гражданских целей. Статья не содержит описаний каких-либо научных открытий или достижений.

Среди сотен научных публикаций, соавтором которых является Фади аль-Батш, нет ни одной, прямо указывающей на то, что результаты его исследований использовались для военных целей. Однако многие разработки аль-Батша относились к категории "двойного назначения".

Поскольку руководство ХАМАСа признало, что аль-Батш был активистом этой террористической организации, весьма вероятно, что он был вовлечен в проект "Абабиль" по созданию БПЛА для террористов в Газе.

Ранее высказывались предположения, что аль-Батш также участвовал в создании более совершенных ракет для ХАМАСа.

Фади аль-Батш

Фади Мухаммад аль-Батш родился в 1983 году в Газе, в семье, входящий в клан, к которому принадлежат многие лидеры исламистов. В частности, лидер "Исламского джихада" в Газе шейх Халид аль-Батш и начальник милиции ХАМАСа в Газе Тайсир аль-Батш. Десятки членов этого клана были убиты во время антитеррористических операций в Газе.

Был активистом "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) со студенческих лет.

В официальной биографии сказано, что в 2009 году он получил вторую степень на кафедре электротехники Исламского университета Газы, после чего вместе с семьей (жена и трое детей) выехал в Куала-Лумпур. В 2015-м аль-Батш получил ученую степень кандидата наук в Университете Куала-Лумпура, был старшим преподавателем на кафедре электротехники Британского малайзийского института. Являлся автором и соавтором более 25 публикаций в международных журналах и материалах в области Power Systems и Power Electronics. В его исследовательские интересы входили устройства FACTS, силовые преобразователи, возобновляемые источники энергии и другие темы.

При этом Фади аль-Батш не только поддерживал связи с руководством ХАМАСа, но и был вовлечен в деятельность этой террористической организации за рубежом.

С 2014 года аль-Батш активно сотрудничал с пропалестинской организацией Aqsa Syarif, "привлекающей финансовые и научные ресурсы малайзийского общества для восстановления прав палестинцев". В блоге этой организации в сети Facebook аль-Батш назван имамом. Сообщается, что в начале мая он должен был отправиться в Селангор, один из западных штатов Малайзии, для "осуществления духовной миссии в период Рамадана". По данным МВД Малайзии, Фади аль-Батш планировал 22 апреля вылететь в Турцию "на международную конференцию".

Убийство Фади аль-Батша

Фади Мухаммад аль-Батш был застрелен в квартале Джалана Меранти в Сетапаке (район Куала-Лумпура) около 6 утра в субботу, 21 апреля. Его убийцы, подъехавшие к дому аль-Батша на мотоциклах, ждали около 20 минут. Когда он вышел из дома и пошел в сторону мечети, по нему был открыт огонь из двух стволов. Фади аль-Батш был убит примерно в 300 метрах от своего дома. Из тела аль-Батша извлекли 14 пуль.

Малайзийские СМИ отмечают, что аль-Батш был имамом мечети, около которой его застрелили.

Полиция Куала-Лумпура опубликовала фотороботы подозреваемых в причастности к убийству Фади Мухаммада аль-Батша. На опубликованных изображениях показаны двое мужчин европейской внешности с бородами (вероятно, накладными). Эти фотороботы, созданные на основании опроса свидетелей, переданы на все пограничные пункты Малайзии.

По словам свидетелей, подозреваемые в убийстве аль-Батша были крепкими мужчинами необычно высокого для малайцев роста (около 180 см) со светлой кожей лица. Они ехали на мотоциклах MW GS и Kawasaki Versys (позже эти мотоциклы были найдены брошенными). Лица мотоциклистов были частично скрыты шлемами.

О задержании подозреваемых не сообщалось. Полиция Куала-Лумпура не исключает, что подозреваемые уже покинули страну.

Генеральный инспектор полиции Тан Сри Мохамад Фузи Харун заявил, что пока малайзийские правоохранительные органы не располагают однозначными доказательствами того факта, что Фади аль-Батш разрабатывал ракетные двигатели для ХАМАСа, пишет издание Utusan.

В понедельник в Куала-Лумпур из Германии прибыл брат убитого Рами аль-Батш.

Министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что после изучения данных предварительного расследования убийства Фади аль-Батша, он не исключает причастности к его ликвидации агентов какой-либо иностранной разведки. "Возможно, аль-Батш стал обузой для некой разведки, враждебной Палестине", – цитировало его слова малайзийское издание Utusan Online. Хамиди назвал убитого "экспертом в области электротехники и ракетостроения". Он отметил также, что малайзийские следственные органы намерены обратиться за помощью в расследовании этого убийства к Интерполу.

Передача тела Фади аль-Батша в Газу

Семья погибшего военнослужащего ЦАХАЛа Адара Голдина обратилась к правительству и системе безопасности с требованием не допустить доставку тела Фади аль-Батша в сектор Газы для захоронения. Согласно заявлению семьи, Израиль не должен позволить террористической организации ХАМАС похоронить аль-Батша в секторе Газы, пока ее боевики удерживают тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, а также держат в плену израильских граждан.

Министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что придерживается такого же мнения, заверив, что в воскресенье он поднимет этот вопрос на заседании военно-политического кабинета.

Министр обороны Авигдор Либерман в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сказал, что Израиль не допустит доставки тела Фади аль-Батша в Газу через свою территорию. Он напомнил, что отказ передавать тела террористов ХАМАСа в Газу в свое время был одобрен государственным прокурором. В то же время министр признал, что Израиль не может воспрепятствовать передаче тела в Газу через Египет и КПП "Рафах". В интервью радиостанции "Кан Бет" Либерман сказал, что израильские власти попросили египтян не передавать тело аль-Батша в Газу.

Комментируя утверждения, что за этим убийством стоит "Мосад", Либерман заявил: "Нам всегда приписывают подобное, с таким же успехом мы можем списать всё на Джеймса Бонда. Мы не обязаны реагировать на каждое выступление Ханийи".

В интервью государственной радиостанции "Кан Бет" министр обороны упомянул о том, что Фади аль-Батш занимался разработками, позволявшими улучшать точность ракет.

Палестинский посол в Малайзии Ануар аль-Ага заявляет, что власти Египта не возражают против доставки тела Фади аль-Батша в Каир и передачи его для похорон в сектор Газы. По словам дипломата, процедура согласована председателем ПНА Махмудом Аббасом с египетским руководством. Однако когда состоится передача тела родственникам, пока неизвестно, так как в Куала-Лумпуре продолжается расследование.

Заявление главы MyCare

Председатель благотворительной организации Humantarian Care Malaysia (MyCare) профессор Мадья Хафидзи Мохд Нур заявил, что убитый накануне доктор Фади аль-Батш не имел никакого отношения к разработке оружия, а был экспертом по возобновляемым источникам энергии, пишет малайзийское издание Utusan Online.

По словам руководителя MyCare, сообщения о том, что Фади аль-Батш был активистом ХАМАСа, также неверны.

При этом глава MyCare, выступая на специальной пресс-конференции в Куала-Лумпуре, заявил, что семья аль-Батш действительно была "на прицеле у сионистской армии", напомнив, что во время операции "Нерушимая скала" в июле 2014 года в результате действий ЦАХАЛа были убиты 18 членов этой семьи (речь идет о попытке ликвидации главы милиции ХАМАСа Тайсира аль-Батша).

Заявление руководства ХАМАСа

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя 21 апреля посетил в Джебалии семью Фади Мухаммада аль-Батша, убитого накануне в Куала-Лумпуре (Малайзия). Как сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр", Ханийя обвинил "Мосад" в убийстве "ученого".

Исмаил Ханийя также сообщил, что в Малайзию направлена делегация руководства ХАМАСа, которая встретится с представителями властей и выяснит все обстоятельства расследования убийства аль-Батша.

23 апреля Ханийя вновь посетил в Джебалии семью убитого и заявил, что ХАМАС отомстит Израилю за это убийство.

СМИ об убийстве аль-Батша

Тема убийства Фади аль-Батша остается одной из основных в палестинских и израильских СМИ. Об этом пишут и многие малайзийские издания. При этом во многих израильских публикациях отмечается, что ХАМАС использует территорию Малайзии для подготовки своих боевиков, которые также проходят обучение в Турции.

В этой связи упоминалось, в частности, что три года назад в обвинительном заключении против активиста ХАМАСа, жителя Хеврона Уасима Хауасмэ говорилось, что он проходил подготовку на территории Малайзии. Тогда общая служба безопасности (ШАБАК) впервые предала гласности доказательства активной деятельности ХАМАСа в Малайзии. Ранее, в 2014 году, израильские службы безопасности сообщали об использовании малайзийской территории для подготовки парапланеристов ХАМАСа, в Куала-Лумпуре опровергали эти утверждения.

В 2015-м ШАБАК заявлял, что командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) за границей активно занимается вербовкой и подготовкой палестинских арабов, выезжающих за пределы Палестинской автономии на учебу, с целью восстановления инфраструктуры террора в Иудее и Самарии, практически уничтоженной ЦАХАЛом и палестинской полицией. После обучения диверсионной деятельности эти активисты возвращались в ПА и привлекались для участия в терроре.

Во многих публикациях упоминается и ликвидация в Тунисе в декабре 2016 года разработчика беспилотных летательных аппаратов ХАМАСа Мухаммада аз-Зауари. Отмечает "схожий почерк" убийств в Тунисе и Малайзии.





