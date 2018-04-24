"Стреляй мне в голову". Подробности трагедии в Торонто

В понедельник, 23 апреля, 25-летний Алек Минассян, находившийся за рулем белого автофургона, арендованного у компании Ryder, на одной из самых оживленных улиц канадского Торонто – Янг-Стрит – сбил десятки людей. 10 из них погибли, 15 госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести. Состояние четверых пострадавших оценивается как критическое, трое в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Речь идет о беспрецедентном для Торонто трагическом происшествии.

Примерно в 13:25 по местному времени автофургон, которым управлял Минассян, выехал на пешеходную зону Янг-Стрит с Финч авеню и почти сразу сбил нескольких человек. Затем водитель продолжил на высокой скорости вести автофургон, сбивая людей. Он проехал по тротуару около 2 км (на скорости, по оценке свидетелей, 80-100 км/ч) до Пойнц авеню, где был остановлен полицией.

Канадские телеканалы показывают кадры, на которых видно, как водитель разбитого автофургона стоит напротив полицейского, направив в его сторону предмет, похожий на оружие. Сотрудник полиции вооружен, но не стреляет. Свидетели рассказывают, что водитель кричал: "Стреляй! Убей меня. Стреляй мне в голову". Но полицейский не открывал огонь, убеждая этого мужчину положить оружие на землю и сдаться. В итоге Минассян подчинился требованиям полицейского, и был арестован в 13:52 по местному времени.

Об Алеке Минассяне известно следующее: проживал в Ричмонд-Хилле (Онтарио), был студентом колледжа Seneca в Торонто, изучал программирование. Другими студентами характеризуется как человек необщительный. Минассян упоминается как разработчик ряда мобильных приложений, в том числе – для поиска парковок в Торонто. Он никогда прежде не задерживался полицией, нет никаких данных о его причастности к деятельности каких-либо экстремистских организаций. Мотивы преступления остаются неясными. Следствие склоняется к версии о том, что Минассян психически неадекватен.

Полиция Торонто не говорит о теракте в заявлениях по поводу совершенного им преступления. При этом определенно отмечается преднамеренность действий Минассяна. В его квартире произведен обыск.

Имена погибших пока не опубликованы.

Отметим, что канадские СМИ обнаружили в социальной сети Facebook жителя Ричмонд-Хилла Алекса Минассяна и ошибочно решили, что именно этот человек совершил наезд на людей в Торонто. Алекс был вынужден опубликовать заявление о том, что он никак не связан с этим происшествием, и потребовал, чтобы тележурналисты перестали тревожить его друзей и близких.

Пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон сообщил, что в настоящее время еще не установлено, что произошло в Торонто: авария или теракт. У МИДа нет информации об израильтянах, которые бы пострадали в этом происшествии.

Инцидент произошел примерно в 30 км от центра, где с 21 по 23 апреля проходила встреча министров иностранных дел стран G7 (США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады).

При подготовке материала использованы публикации канадских изданий thestar.com, theglobeandmail.com, huffingtonpost.ca и телеканала CTV





