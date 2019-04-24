"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке: число жертв возросло до 359

Власти Шри-Ланки утром в среду, 24 апреля, сообщили, что число жертв "пасхальных" терактов возросло до 359. В больницах остаются около 500 раненых.

Сообщается также, что в общей сложности задержаны 60 подозреваемых в причастности к совершению этих терактов.

По оценке шриланкийских спецслужб, на свободе остаются террористы, располагающие взрывными устройствами и готовые осуществить новые атаки.

Накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что намерен отправить в отставку глав государственных спецслужб, не сумевших предотвратить теракты. Он отметил, что спецслужбы не поставили его в известность о предупреждении со стороны разведслужб Индии о возможных терактах.

Утром 24 апреля многие международные агенства сообщили о взрыве около кинотеатра "Savoy" в Коломбо. Но шриланкийская полиция уточнила: рядом с кинотеатром обнаружили подозрительный мотороллер, багажник которого был открыт с помощью контролируемого взрыва.

Сообщается также о взрыве в городе Катувана: в полиции пояснили, что в ресторане обнаружили подозрительный предмет, который был взорван сапером.

ИГ заявило об ответственности за теракты

23 апреля международная террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за "пасхальные" теракты на Шри-Ланке. Соответствующее заявление было распространено через агентство Amaq, являющееся "рупором ИГ". В заявлении было сказано, что ИГ считает "легитимными целями" граждан стран, атакующих халифат вместе с западной коалицией, и христиан, являющихся врагами ислама. В тексте заявления террористы-смертники, осуществившие теракты на Шри-Ланке, были названы "солдатами Исламского государства".

Позже агентство Amaq распространило фотографию, на которой были запечатлены восемь террористов, готовившихся к акциям-самоубийствам на Шри-Ланке, и опубликовало их имена. При этом лицо только одного из террористов было открыто – проповедника-исламиста Захрана Хашима (Мулви).

Версия о причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке подтверждается спецслужбами США.

Отметим, что армия Шри-Ланки не входит в "западную коалицию", которая действовала против ИГ в Сирии и Ираке. Однако шриланкийские военные участвуют в миротворческих миссиях ООН в Мали, Ливане, Дарфуре и Южном Судане, где им приходится противостоять исламистам.

"Месть за Крайстчерч"

Ранее министр обороны и информации Шри-Ланки Руван Виджевардене, выступая в день траура, 23 апреля, перед парламентом страны, сообщил, что предварительное расследование показало: "пасхальные" теракты, жертвами которых стали более 320 человек, были "местью за нападение на мусульман в Крайстчерче". Он подтвердил, что, по данным следствия, исполнителями терактов были боевики группировки "National Thowheed Jamaath" (NTJ), другой вариант написания названия – "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", действующей в Индии и на Шри-Ланке.

Он сообщил также, что четыре запланированных теракта боевикам совершить не удалось. Кроме того, отметил, что двое смертников были родными братьями.

Напомним, что 15 марта этого года 28-летний Брентон Таррант убил в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 50 человек. Убийца не принадлежал к какой-либо террористической организации, свои действия он объяснил ненавистью к исламу.

Сведения о жертвах

Власти Шри-Ланки подтверждают гибель 359 человек. В больницах остаются около 500 раненых. Медики говорят, что число жертв может возрасти.

Не менее 45 погибших были несовершеннолетними.

По разным данным, среди погибших от 35 до 45 иностранцев. В их числе, судя по публикациям СМИ и сообщениям внешнеполитических ведомств, граждане Индии (10), Великобритании (8), США (4), Дании (3), а также Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Бангладеш, Португалии, Турции, Нидерландов, Австралии, Франции. Около 20 раненых иностранцев доставлены в больницы Шри-Ланки.

По данным МИД Израиля, израильтян среди погибших или раненых нет. Проверкой занимался консул Израиля в Нью-Дели (Индия).

Полный список погибших пока не опубликован. И неизвестно, будет ли он опубликован в будущем.

Датские СМИ писали, что среди погибших трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повлсена, крупнейшего акционера онлайн-магазинов Asos и Zalando и владельца сети Bestseller. Эта семья проводила пасхальные праздники на Шри-Ланке.

Сведения о террористах и бомбах

22 апреля министр здравоохранения Шри-Ланки Раджита Сенаратне объявил, что теракты были осуществлены исламистской группировкой "National Thowheed Jamaath" ("Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", NTJ). Он отметил, что семь террористов-смертников были гражданами Шри-Ланки, подчеркнув при этом, что теракты подобного масштаба наверняка готовились при содействии некой международной террористической сети.

Похожее мнение высказал и президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Про группировку "National Thowheed Jamaath" мало что известно. Еще 21 апреля СМИ сообщали, что руководство полиции Шри-Ланки получило предупреждение со стороны разведывательной службы некого иностранного государства о готовности NTJ совершить теракты-самоубийства в церквях в день праздника Пасха (22 апреля стало известно, что предупреждение поступило от разведслужб Индии). Сообщалось, что это движение в 2016-2018 годах совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке. Но никогда ранее боевики NTJ не совершали масштабных терактов-самоубийств.

По данным разведслужб Индии, в значительной степени NTJ разделяет идеологию "Исламского государства", кроме того в рядах этой организации, действующей в ряде индийских штатов, появились бывшие боевики ИГ, вернувшиеся после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Группа таких боевиков через южные штаты Тамилнад и Керала или союзную территорию Пудуччери намеревалась проникнуть на Шри-Ланку для осуществления терактов против христиан и иностранных туристов в день праздника Пасха.

Сведения о террористах-смертниках пока фрагментарны и не получили официального подтверждения. Шриланкийские СМИ сообщают, что террорист, взорвавший себя в очереди к "шведскому столу" в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, был зарегистрирован в этой гостинице как "Мухаммед Аззам Мухаммед". Индийский сайт OneIndia писал, что теракты на Шри-Ланке по всей видимости были осуществлены боевиками-смертниками "Исламского государства". Со ссылкой на некий источник в разведывательном управлении это издание публиковало имена двух предполагаемых смертников: Захран Хашим и Абу Мухаммед.

В социальных сетях распространилась версия согласно которой, одним из смертников был исламский проповедник Захран Хашим (Мулви), ассоциировавший себя с NTJ, публиковавший свои выступления на YouTube и заявлявший, что ислам должен стать единственной религией "запада и востока".

Власти Шри-Ланки называют Захрана Хашима вероятным организатором "пасхальных" терактов.

СМИ также называют имя смертника, взорвавшегося в отеле Shangri-La в Коломбо: это некий Инсан Силаван. Причем отмечается, что брат Инсана привел в действие бомбу при попытке задержания его в районе Дематагода в Коломбо: были убиты трое полицейских и подозреваемый. Жена Инсана также взорвала себя, когда полицейские пришли с обыском в ее дом, где находились двое детей.

В различных регионах Шри-Ланки задержаны около 40 подозреваемых в причастности к этим терактам, в том числе предполагаемый водитель, развозивший боевиков-смертников. По меньшей мере, один из задержанных – иностранец, гражданин Сирии.

Предварительный анализ показал, что террористы-самоубийцы использовали взрывные устройства с дополнительными металлическими поражающими предметами.

Бывший руководитель специального подразделения по борьбе с террором на Шри-Ланке (Sri Lankan Special Task Force, STF) Нимал Левке отметил, что группировка, осуществившая "пасхальные" теракты, имела значительную финансовую поддержку, позволившую в течение короткого времени совершить серию терактов-самоубийств в разных регионах страны. Сайт newsfirst.lk приводит слова Левке о том, что террористы использовали инициирующее взрывчатое вещество триацетон трипероксид (TATP). В публикации шриланкийского сайта упоминается о том, что TATP зачастую использовался во взрывных устройствах, которые изготавливали "инженеры" международной террористической сети "Аль-Каида". TATP использовали также арабские террористы-смертники в годы "интифады Аль-Аксы" в Израиле (2000-2004). В 2001 году ее использовал "башмачный террорист" Ричард Рид, планировавший взорвать самолет.

Следственная группа международной организации уголовной полиции Interpol, по просьбе властей Шри-Ланки, примет участие в расследовании обстоятельств "пасхальных" терактов в этой стране, унесших не менее 310 жизней. Пока непонятно, какая именно роль в расследовании будет возложена на эту группу. Но очевидно, что участие Interpol связано с тем, что правоохранительные органы Шри-Ланки уже пришли к выводу о причастности к подготовке терактов иностранных террористических структур. В группу Interpol, привлеченную к расследованию, входят специалисты по осмотру места преступления, по взрывчатым веществам, по борьбе с террором, по опознанию жертв. В случае необходимости, в группу привлекут дополнительно специалистов в области цифровой криминалистики, биометрии, анализа фото- и видеоматериалов.

Помощь в расследовании терактов шриланкийским спецслужбам также оказывает американское ФБР.

"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке. Что известно достоверно

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в католических церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо, а также две церкви в других регионах страны.

Помимо церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от Коломбо. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки. В Коломбо взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

Позже в городе Коломбо прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек: седьмой за день теракт был совершен в отеле, расположенном в районе Дехивала, на юге Коломбо. Восьмая бомба взорвалась в районе Дематагода в Коломбо, погибли три сотрудника полиции.

22 апреля около церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо прогремел еще один взрыв. Бомба, заложенная в автофургоне, взорвалась, когда ее готовился обезвредить сапер. В правоохранительных органах заявляют, что на этот раз пострадавших не было.

Министр обороны Шри-Ланки 21 апреля объявил о введении комендантского часа по всей стране: после 18:00 до 6:00 утра. 22 апреля было объявлено, что комендантский час в Коломбо будет действовать с 20:00 до 4:00 утра. 23 апреля – с 21:00 до 04:00. Полиция сообщает, что режим комендантского часа будет действовать "до особого уведомления".

Шриланкийские власти блокировали доступ в стране к социальным сетям, объясняя это стремлением остановить распространение ложных слухов.

Утром 22 апреля стало известно, что на дороге, ведущей к главному терминалу международного аэропорта в Коломбо, было найдено самодельное взрывное устройство. По всей видимости, террористы планировали привести его в действие на фоне массового бегства из страны иностранных туристов после серии взрывов, жертвами которых стали сотни мирных граждан. Несмотря на введение комендантского часа, в ночь на 22 апреля международный аэропорт в Коломбо продолжал работать по обычному расписанию. В него прибывали иностранцы, согласовавшие запланированный или экстренный выезд из Шри-Ланки с местными властями. В аэропортах Коломбо и других городов Шри-Ланки введены особые меры безопасности.

Представитель полиции Шри-Ланки сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на центральном автовокзале в городе Коломбо 87 детонаторов к самодельным взрывным устройствам, передает агентство Reuters. Местный сайт newsfirst.lk уточняет, что детонаторы нашли на автостанции Форт около 13:00 по местному времени в понедельник, 22 апреля. 12 детонаторов нашли "на полу", затем еще 75 нашли на площадке, где стояли контейнеры для мусора.

Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на Шри-Ланку, предупредив, что, по данным американских спецслужб, стране могут угрожать новые теракты, в основном в туристических местах.

К оценке американских властей присоединилось правительство Австралии и также предостерегло своих граждан от путешествий на Шри-Ланку.

Религия и террористические группировки на Шри-Ланке

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.

На территории Шри-Ланки более 40 лет действовали боевики группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", добивавшейся создания независимого тамильского государства Тамил-Илам. После поражения "тигров" в 2009 году была создана новая тамильская группировка "Народная освободительная армия", в основе идеологии которой марксизм и социализм.

В последние годы на Шри-Ланке происходили вооруженные столкновения между буддистами и мусульманами.

Никогда ранее исламисты не осуществляли масштабных терактов на Шри-Ланке.





