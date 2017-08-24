Стрельба на торговой улице в Чарлстоне: "В городе появился новый босс"

В центре города Чарлстон в Южной Каролине произошла стрельба. Об этом передал телеканал Fox News со ссылкой на представителей полиции.

Улица, на которой сосредоточены рестораны и магазины, оцеплена полицией. Предположительно, стрелок забаррикадировался в одном из ресторанов.

На сайте телеканала WCVB5 приводятся слова одного из свидетелей, который говорит, что из кухни вышел человек с револьвером и объявил, что "в городе появился новый босс". По словам свидетеля, стрелок является афроамериканцем, ему около 50 лет.