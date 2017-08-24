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В мире

Житель Чечни, избивший и обривший наголо дочь, которая собиралась замуж, пойдет под суд

время публикации: 01:18 | последнее обновление: 01:24 блог версия для печати фото
Житель Чечни, избивший и обривший наголо дочь, которая собиралась замуж, пойдет под суд

Прокуратура Чечни направила в суд уголовное дело в отношении жителя республики, избившего и обрившего наголо свою 17-летнюю дочь, передает РИА Новости.

"Прокуратура Курчалоевского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя района, который, узнав о намерениях 17-летней дочери выйти замуж, сперва избил ее, а затем побрил налысо", – сообщили агентству в прокуратуре республики.

По словам собеседника РИА Новости, поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением"). Максимальное наказание по данной статье составляет три года лишения свободы.

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