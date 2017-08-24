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В Нью-Йорке задержан гаитянин, убивший израильтянина Омри Дахана

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке задержан гаитянин, убивший израильтянина Омри Дахана

41-летний турист с Гаити был задержан в аэропорту Нью-Йорка перед посадкой на самолет. Он обвиняется в нападении на 23-летнего израильтянина Омри Дахана, проживавшего в последние годы в Нью-Йорке.

Драка в Бруклине произошла поздно вечером 14 августа. 23-летний Омри Дахан и его 29-летний брат, работающие таксистами в Нью-Йорке, поскандалили с соседями из-за парковочного места рядом с домом.

Между водителями произошла драка, в ходе которой гаитянин, находившийся в США в отпуске, выхватил нож.

Оба израильтянина были ранены. Брат Омри был доставлен в больницу с колотой раной руки, сам Омри скончался в больнице от полученных ран.

Сайт NIL.co.il сообщает, что 41-летний Джеймс Жан-Поль обвиняется в нападении, которое было спровоцировано жертвой.

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// NEWSru.co.il // В мире // 15 августа 2017 г.
Daily Mail: израильтянин убит в Бруклине в драке из-за стоянки







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