"Исламское государство" угрожает испанцам и лично королю Испании

"Исламское государство" впервые распространило в социальных сетях видеообращение на кастильском диалекте испанского языка, угрожая новыми терактами в Испании, а также лично королю Испании, главе правительства этой страны и президенту Женералитета Каталонии, сообщает издание El Pais.

Эти угрозы были озвучены двумя боевиками ИГ, один которых представляется как Абу Лаис аль-Курдуби, другой – как Абу Салман аль-Андалус. Лицо первого из них не было скрыто на видео, и он уже идентифицирован испанскими спецслужбами 22-летний Мухаммад Ясин Ахрам Перес – сын 41-летней католички Томасы Перес (уроженки Малаги) и 42-летнего мусульманина Абдаллы Ахрама, марокканца, отбывающего наказание за причастность к деятельности радикальных исламистов в тюрьме в Танжере (Марокко). El Pais пишет, что 4 декабря 2014 года Абдалла уехал с шестью сыновьями (Мухаммад старший из них) из Испании в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству". Каким образом и когда Абдалла Ахрам оказался в тюрьме, в сообщении El Pais не говорится.

Абу Лаис аль-Курдуби (Мухаммад Ясин Ахрам Перес) в своем видеообращении выражает надежду на то, что Андалусия вскоре вновь войдет в состав халифата, и призывает испанцев признать власти ИГ, заявляя: "Джихад не имеет границ. Джихад придет к вам". Он также возложил на испанских христиан ответственность за то, что инквизиция проливала кровь мусульман, заявив о намерении мстить и за это, и за убийства членов ИГ.

Второй "спикер" упоминает теракты в Барселоне, заявляя: "Наша война с вами будет длиться до конца света".

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.

В общей сложности, в рамках проводимого расследования на данный момент в Испании и Марокко задержаны семеро подозреваемых.

Известно, что в "каталонской ячейке" было не менее 12 террористов. 18-летний Муса Укабир был убит в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на 18 августа. Вместе с ним были ликвидированы: Омар Хишами, Мухаммад Хишами, Хусейн Абу Якуб, Саид Алла (всем им было не более 24 лет). Эти пятеро были марокканского происхождения, но родились и выросли в Испании.

Для аренды автофургона Fiat Talento Муса Укабир украл паспорт своего 28-летнего брата. После теракта на бульваре Ла Рамбла старший брат террориста Дрис Укабир добровольно явился в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту. Тем не менее, он был арестован. Следствие считает его причастным к действиям террористов.

Были также арестованы: Салах аль-Кариб, Мухаммад Хули Шемлаль (был ранен при взрыве в Альканаре), Мухаммад Алла.

В розыск были объявлены Абд аль-Баки ас-Сати (имам города Риполь), Юсуф Алла и Юнис Абу Якуб (предполагаемый исполнитель автомобильного теракта в Барселоне). 21 августа Юнис Абу Якуб был ликвидирован в ходе спецоперации, следствие выяснило, что после барселонского теракта он убил еще одного человека.

Спецслужбы Испании предполагают, что все эти террористы были завербованы в Риполле (Жирона) эмиссарами "Исламского государства".





