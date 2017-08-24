В Киеве задержан первый подозреваемый по делу об убийстве гражданина Израиля

Полиция Киева задержала мужчину, подозреваемого в причастности к убийству гражданина Израиля Шаруха Турсунова. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте полиции Киева. https://strana.ua/news/88970-v-kieve-zaderzhali-podozrevaemoho-v-ubijstve-hrazhdanina-izrailja.html

По словам начальника Главного управления национальной полиции Киева Андря Крищенко, сообщение о стрельбе в Печерском районе Киева было получено около полуночи. "На месте происшествия оперативники обнаружили труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Место происшествия было сразу обработано, были установлены свидетели, а также изъяты записи с камер наблюдения, что позволило вычислить автомобиль, на котором скрылись преступники. В городе был введен план "Перехват", - рассказывает начальник ГУ.

Через несколько часов был обнаружен автомобиль, а его водитель задержан.

"В автомобиле были обнаружены пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. Подозреваемый задержан. В настоящее время с ним работают следователи", - отметил Андрей Крищенко.

Как сообщалось ранее, 23 августа, около 23:30 по киевскому времени на улице Шота Руставели в центре Киева неизвестные злоумышленники застрелили иностранного гражданина и скрыли на его автомобиле. Убийство произошло недалеко от синагоги Бродского.

Позднее стало известно, что в Киеве был убит Шарух Турсунов, гражданин Израиля, проживавший в Иерусалиме.

Пресс-служба МИД Израиля подтвердила редакции NEWSru.co.il информацию о том, что в Киеве убит израильский гражданин. Пресс-секретарь МИД Иммануэль Нахшон в ответ сообщил: "Мы подтверждаем, что нам известно об этом происшествии. Оно находится в ведении израильского посольства в Киеве. В настоящий момент мы не можем сообщить ничего дополнительно".





