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МИД России отметил странной публикацией годовщину "пакта Молотова-Риббентропа"

время публикации: 13:05 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
МИД России отметил странной публикацией годовщину "пакта Молотова-Риббентропа"

23 августа на официальной странице МИД РФ в Twitter была опубликована фотография с изображениями солдата вермахта и военнослужащей Красной армии с подписью на английском языке: "Нацистская Германия начала Вторую мировую войну и убила 27 миллионов советских людей. СССР закончил Вторую мировую войну и спас мир от Коричневой чумы".

Подписи на самих фотографиях гласят: "Нацисты начали Холокост. Коммунисты закончили Холокост. В этом разница".

Тэг публикации указывал на официальные страницы в Twiiter МИДа Польши, польского парламента, МИДа Латвии, МИДа Литвы и Еврокомиссии.

Отметим, что эта странная публикация, которую можно интерпретировать по-разному, появилась в день 78-й годовщины подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, известного также как "пакт Молотова-Риббентропа".

В качестве иллюстрации сотрудник МИД РФ выбрал рекламный снимок вермахта 1939 года "Идеальный немецкий солдат" с изображением военнослужащего Вернера Гольдберга, сына крещеного еврея.

Также был использован снимок советской военнослужащей-снайпера Розы Шаниной – кавалера Ордена Славы, погибшей в январе 1945 года.



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