Полиция Лос-Анджелеса застрелила гражданина России, похитившего сына и убившего его мать

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса при попытке задержания застрелили 48-летнего выходца из России Константина Морозова, подозреваемого в похищении девятилетнего сына и убийстве его матери, сообщает газета Los Angeles Times.

В результате инцидента, происшедшего во вторник, 22 августа, ребенок не пострадал. В настоящее время он находится в безопасности.

Генконсульство России в Сан-Франциско подтвердило, что мальчик и его погибшие родители – граждане России, передает РИА Новости.

"Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско подтверждает принадлежность (ребенка – ред.) и его погибших родителей к российскому гражданству", – отметили в пресс-службе дипмиссии.