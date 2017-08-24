В Одессе поврежден памятник маршалу Жукову

В ночь на 24 августа в полицию Одессы поступила информация о том, что неизвестные злоумышленники повредили памятник маршалу Жукову на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Академика Глушко (Киевский район), повалив бюст с постамента, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

Вандалы погрузили бюст Жукова в минивэн Mercedes Vito черного цвета и увезли. Позже фрагменты памятника нашли на Деволановском спуске и доставили находку в полицейский участок.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

УНН напоминает, что 25 июня в Одессе неизвестные демонтировали и похитили мемориальную доску маршалу Жукову.