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В мире

Из-за террористической угрозы в Роттердаме отменили рок-концерт

время публикации: 00:31 | последнее обновление: 00:51 блог версия для печати фото
Из-за террористической угрозы в Роттердаме отменили рок-концерт

В Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, в среду, 23 августа, из-за террористической угрозы был отменен концерт американской рок группы Allah-Las.

Решение об отмене концерта было принято на основании информации, полученной от правоохранительных органов Испании, передает агентство Reuters.

Согласно сообщению властей Роттердама, недалеко от концертного зала, где должно было проходить мероприятие, сотрудники полиции обнаружили автобус с испанскими номерными знаками, в котором находились несколько газовых баллонов.

Водитель автобуса задержан. В настоящее время его допрашивают следователи.

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