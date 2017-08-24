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Мэр Венеции: "Мы будем стрелять в каждого, кто вздумает кричать "Аллах Акбар"

время публикации: 18:16 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро, говоря о теракте в Барселоне, заявил, что итальянские полицейские будут стрелять без предупреждения в тех, кто вздумает на площади Сан-Марко кричать "Аллах Акбар", пишет итальянское издание Quotidiano.it.

Это заявление было сделано политиком в ходе встречи итальянских мэров в Римини.

"Мы в Италии должны победить терроризм, и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то будет бегать по площади Сан-Марко и кричать "Аллах Акбар", мы его застрелим. Год назад я говорил, что террорист не успеет сделать четырех шагов. Сегодня я скажу – трех шагов".

Луиджи Бруньяро напомнил, что Венеция была единственным европейским городом, полиции которого удалось предотвратить крупный теракт. "Они хотели попасть к Аллаху. И мы должны помочь им в этом", - цитирует мэра Venezia Today. Бруньяро, по всей видимости имел ввиду, историю с задержанием четырех уроженцев Косово по подозрению в заговоре взорвать мост Риальто, одну из главных достопримечательностей города. Причем, трое из террористов имели право на проживание в Италии. Операция по их задержанию была проведена в марте 2017 года.

Политик также напомнил о своих разногласиях c министром юстиции по проблеме беженцев. Бруньяро настаивает на том, что Италия должна лучше охранять своих границы. По его словам, правительство должно заниматься интеграцией тех, кто уже находится в Италии и говорит по-итальянски, но необходимо закрыть границы для новых беженцев.

Встреча в Римини состоялась 22 августа. Но только 24 августа на заявление мэра Венеции обратили внимание международные СМИ.



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