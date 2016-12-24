Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием

Фальшивая новость, распространенная несколько дней назад сайтом AWD News, привела к тому, что Пакистан выступил с завуалированной угрозой применить ядерное оружие против Израиля.

20 декабря сайт сообщил, что пакистанский представитель Тарик Фатеми заявил о готовности отправить в Сирию "суннитских бойцов" на борьбу против террористической организации "Исламское государство".

По версии AWD, это заявление вызвало гневную реакцию Израиля. Сайт написал, что "министр обороны Моше Яалон" назвал участие Пакистана в международной антитеррористической коалиции угрозой безопасности Израиля и заявил, что в таком случае Пакистан будет уничтожен ядерным ударом.

Данная публикация очевидно носит ложный характер. Во-первых, министр обороны Израиля - Авигдор Либерман, в конце мая 2016 года сменивший на этом посту Моше Яалона. Во-вторых никто из израильских должностных лиц никогда не стал бы угрожать применением ядерного оружия, так как Иерусалим не признает существование такого арсенала (хотя и не отрицает).

Несмотря на всю абсурдность публикации, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем Twitter опубликовал угрожающую запись: "Израильский министр обороны угрожает Пакистану ядерным ударом за участие в борьбе с ИГИЛ в Сирии. Израиль забыл, что Пакистан - тоже ядерная держава".

В комментариях министру Асифу многие написали, что он отреагировал на фальшивую новость, распространяемую сайтом, регулярно публикующим подобные сообщения, и что Яалон давно уже не министр обороны Израиля. Но другие пользователи поспешили распространить его запись.

Напомним, что исламские экстремисты часто говорят о необходимости убедить Пакистан уничтожить Израиль ядерным ударом.

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