24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
08:44 Сенатор Грэм: политика Обамы из просто глупой стала безрассудной
В мире

Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием

время публикации: 13:20 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф

Фальшивая новость, распространенная несколько дней назад сайтом AWD News, привела к тому, что Пакистан выступил с завуалированной угрозой применить ядерное оружие против Израиля.

20 декабря сайт сообщил, что пакистанский представитель Тарик Фатеми заявил о готовности отправить в Сирию "суннитских бойцов" на борьбу против террористической организации "Исламское государство".

По версии AWD, это заявление вызвало гневную реакцию Израиля. Сайт написал, что "министр обороны Моше Яалон" назвал участие Пакистана в международной антитеррористической коалиции угрозой безопасности Израиля и заявил, что в таком случае Пакистан будет уничтожен ядерным ударом.

Данная публикация очевидно носит ложный характер. Во-первых, министр обороны Израиля - Авигдор Либерман, в конце мая 2016 года сменивший на этом посту Моше Яалона. Во-вторых никто из израильских должностных лиц никогда не стал бы угрожать применением ядерного оружия, так как Иерусалим не признает существование такого арсенала (хотя и не отрицает).

Несмотря на всю абсурдность публикации, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем Twitter опубликовал угрожающую запись: "Израильский министр обороны угрожает Пакистану ядерным ударом за участие в борьбе с ИГИЛ в Сирии. Израиль забыл, что Пакистан - тоже ядерная держава".

В комментариях министру Асифу многие написали, что он отреагировал на фальшивую новость, распространяемую сайтом, регулярно публикующим подобные сообщения, и что Яалон давно уже не министр обороны Израиля. Но другие пользователи поспешили распространить его запись.

Напомним, что исламские экстремисты часто говорят о необходимости убедить Пакистан уничтожить Израиль ядерным ударом.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2016 г.
Пилоты ВВС ЦАХАЛа вернулись с совместных с Пакистаном учений Red Flag
// NEWSru.co.il // В мире // 1 октября 2015 г.
Нетаниягу отказался ужинать в ресторане, где находился премьер-министр Пакистана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2015 г.
СМИ: Саудовская Аравия получит ядерное оружие у Пакистана
// NEWSru.co.il // В мире // 6 марта 2015 г.
В Карачи избит "последний еврей Пакистана"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2013 г.
Израиль опроверг информацию о продаже оружия Пакистану и потребовал объяснений у Лондона
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2013 г.
Египет и Пакистан отрицают, что покупали израильское оружие
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2013 г.
Правительство Великобритании: Израиль поставляет оружие арабским государствам







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016