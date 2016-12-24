Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал резолюцию Совета безопасности ООН с резким осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

Пресс-служба канцелярии Пан Ги Муна назвала резолюцию "важным шагом" и демонстрацией необходимости гарантировать сохранение принципа двух государств для двух народов.

Генеральный секретарь ООН обратился к Израилю и ПА с призывом сотрудничать с международным сообществом и создать атмосферу, позволяющую возобновить прямые мирные переговоры. ООН обещает поддержку в этом вопросе.

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.