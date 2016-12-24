24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 МИД РФ объяснил, почему поддержал антиизраильскую резолюцию
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
В мире

Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал резолюцию Совета безопасности ООН с резким осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

Пресс-служба канцелярии Пан Ги Муна назвала резолюцию "важным шагом" и демонстрацией необходимости гарантировать сохранение принципа двух государств для двух народов.

Генеральный секретарь ООН обратился к Израилю и ПА с призывом сотрудничать с международным сообществом и создать атмосферу, позволяющую возобновить прямые мирные переговоры. ООН обещает поддержку в этом вопросе.

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 декабря 2016 г.
Палестинское руководство отметило "день победы" после голосования в ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2016 г.
Сенатор Грэм: политика Обамы из просто глупой стала безрассудной
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2016 г.
Оппозиция обвинила политику Нетаниягу в результатах голосования в СБ ООН
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2016 г.
Ответные меры Израиля после принятия антиизраильской резолюции в ООН







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016