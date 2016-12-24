Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ

Американская актриса и писательница Керри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", перенесла сердечный приступ. Ее брат сообщил, что состояние актрисы стабильное.

60-летняя актриса перенесла приступ во время полета из Лондона в Лос-Анджелес примерно за 15 минут до посадки. Находившийся на борту медик оказал ей первую помощь.

Сразу после приземления Керри Фишер отвезли в больницу. Туда же приехала ее дочь. По данным брата актрисы, хотя ее состояние стабилизировалось, рано говорить о том, что она вне опасности.

Керри Фишер родилась в семье Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс.

Недавно она написала воспоминания о съемках в "Звездных войнах" и, в частности, впервые сообщила, что у нее был короткий роман с Гаррисоном Фордом.