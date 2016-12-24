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В мире

Сенатор Грэм: политика Обамы из просто глупой стала безрассудной

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Сенатор Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм остро раскритиковал позицию США при голосовании по антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН, сообщило информационное агентство Reuters.

Линдси Грэм заявил, что внешняя политика президента Барака Обамы из "наивной и глупой стала просто безрассудной". Сенатор добавил, что "с такими друзьями Израилю враги не нужны".

По его словам, несмотря на все страдания от терроризма, для ООН Израиль всегда останется виноват.

Напомним, что ранее сенатор Грэм обещал в случае принятия резолюции сформировать двупартийный комитет и добиваться лишения или большого сокращения финансирования ООН и отмены программ помощи для стран, поддержавших резолюцию.

Сенатор Тед Круз, в свою очередь, сказал, что вся внешнеполитическая команда Обамы должна испытывать стыд после этого голосования. Он призвал всех, кто не согласен с этой политикой, уволиться. Круз добавил, что поможет Грэму воплотить в реальность свою угрозу.

Избранный президент США Дональд Трамп, выступавший против резолюции, написал в своем Twitter: "Что касается ООН, то после 20 января все будет иначе".

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