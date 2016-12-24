Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"

Нигерийская армия захватила главную базу террористической организации "Боко Харам", сообщил президент Нигерии Мухаммаду Бухари 24 декабря.

По последним данным, жертвами терактов "Боко Харам" стали 15 тысяч человек, и еще два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Мухаммаду Бухари сказал, что оставшиеся в живых террористы пытаются спастись бегством, но им больше негде укрыться.

Глава государства утверждает, что захват большой базы в лесу Самбиса стал решающим этапом в разгроме "Боко Харам". При этом он признал, что освобождены еще не все заложники террористов, включая школьниц, похищенных в апреле 2014 года.