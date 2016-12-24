24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
08:44 Сенатор Грэм: политика Обамы из просто глупой стала безрассудной
В мире

Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO

Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальный фронт" и кандидат на пост президента Франции, в интервью греческой газете "Кирьякатики Димократия" выступила за выход Франции из Европейского союза, зоны евро и блока NATO.

Она также выразила надежду на то, что, если станет президентом, то сумеет убедить и другие государства покинуть зону евро, чтобы избавиться от давления брюссельских чиновников и восстановить реальный суверенитет страны. По ее словам, британцы первыми поняли необходимость подобного шага, хотя они даже не отказывались от своей валюты.

Ле Пен отметила, что единая валюта евро лишает отдельные страны инструмента управления финансово-экономической ситуации, передает РИА "Новости".

Она призвала превратить Евросоюз в конфедерацию независимых государств с уважением к суверенитету каждой страны.

Помимо этого, лидер "Национального фронта" выступила за упразднение Международного валютного фонда и выход Франции из NATO, так как при отсутствии СССР этот альянс потерял свой смысл.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Правые европейские политики выступили против Шенгенской зоны







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016