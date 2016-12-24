Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO

Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальный фронт" и кандидат на пост президента Франции, в интервью греческой газете "Кирьякатики Димократия" выступила за выход Франции из Европейского союза, зоны евро и блока NATO.

Она также выразила надежду на то, что, если станет президентом, то сумеет убедить и другие государства покинуть зону евро, чтобы избавиться от давления брюссельских чиновников и восстановить реальный суверенитет страны. По ее словам, британцы первыми поняли необходимость подобного шага, хотя они даже не отказывались от своей валюты.

Ле Пен отметила, что единая валюта евро лишает отдельные страны инструмента управления финансово-экономической ситуации, передает РИА "Новости".

Она призвала превратить Евросоюз в конфедерацию независимых государств с уважением к суверенитету каждой страны.

Помимо этого, лидер "Национального фронта" выступила за упразднение Международного валютного фонда и выход Франции из NATO, так как при отсутствии СССР этот альянс потерял свой смысл.