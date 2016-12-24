Юрия Лужкова переводят в обычную палату

24 декабря бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова перевели в обычную палату из реанимационной, сообщило информационное агентство "Интерфакс".

Накануне Юрий Лужков потерял сознание, и его срочно госпитализировали. Появились слухи о клинической смерти, но бывший мэр позднее выступил с опровержением.

По мнению врачей, Лужкова выпишут из больницы до Нового года.

Лужков занимал пост главы московской администрации с 1992 по 2010 год. Его уволил президент Дмитрий Медведев "в связи с утратой доверия". Тогда же Лужков вышел из руководства партии "Единая Россия".