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В мире

Юрия Лужкова переводят в обычную палату

время публикации: 18:04 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Юрия Лужкова переводят в обычную палату

24 декабря бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова перевели в обычную палату из реанимационной, сообщило информационное агентство "Интерфакс".

Накануне Юрий Лужков потерял сознание, и его срочно госпитализировали. Появились слухи о клинической смерти, но бывший мэр позднее выступил с опровержением.

По мнению врачей, Лужкова выпишут из больницы до Нового года.

Лужков занимал пост главы московской администрации с 1992 по 2010 год. Его уволил президент Дмитрий Медведев "в связи с утратой доверия". Тогда же Лужков вышел из руководства партии "Единая Россия".

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// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Госпитализирован бывший мэр Москвы Юрий Лужков







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