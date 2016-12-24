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В мире

Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:39 блог версия для печати фото
Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского

Президент США Барак Обама подписал бюджет министерства обороны США, в рамках которого была также утверждена инициатива о предоставлении глобального статуса акту Сергея Магнитского.

Эта инициатива наделяет президента США полномочиями применять санкции против граждан любой страны, уличенных в преследовании разоблачителей коррупции.

В рамках оригинального Акта Магнитского власти США лишали виз и замораживали американские активы российских должностных лиц, предположительно, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского. Глобальный статус позволяет применять аналогичные меры к должностным лицам других стран, которые действуют против разоблачителей коррупции в своих государствах.

Министерство иностранных дел России ранее осудило эту инициативу. Замглавы МИД Сергея Рябков сказал, что, вероятно, администрация Обамы на исходе полномочий решила дополнительно испортить отношения со всем миром. По его словам, США получили возможность применять санкции против граждан любых государств, сообщает "Интерфакс".

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