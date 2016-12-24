24 декабря 2016 г.
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В мире

МИД РФ объяснил, почему поддержал антиизраильскую резолюцию

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати

Министерство иностранных дел Российской Федерации объяснило поддержку резолюции Совета безопасности ООН с осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

"Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", - сказано в заявлении МИД России.

Помимо этого, МИД России призвал возобновить палестино-израильские переговоры: "Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами. Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины. Надеемся, что нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем".

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, включая Россию и Украину, США воздержались, но не стали применять вето.

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