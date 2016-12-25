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23:57 Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с восьмого этажа
В мире

Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с восьмого этажа

время публикации: 24 декабря 2016 г., 23:57 | последнее обновление: 02:55 блог версия для печати фото
Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с восьмого этажа

Отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа в Подмосковье. Трагедия произошла в ночь на 24 декабря.

"25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

От полученных травм ребенок погиб.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан.

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