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В мире

В Тунисе арестован племянник берлинского террориста

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото
В Тунисе арестован племянник берлинского террориста

Тунисские власти арестовали трех человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, в том числе, племянника Аниса Амри, террориста, совершившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Задержанные состояли в террористической ячейке, сообщили тунисские власти 24 декабря. МВД Туниса заявило, что племянник Амри признался в контактах с дядей посредством сети Telegram.

Помимо этого, племянник признал, что поддерживает идеологию террористической группировки "Исламское государство", сообщает ВВС.

ИГ накануне опубликовало видеоролик, в котором Анис Амри присягал на верность этой группировке и ее лидеру Абу Бакру аль-Багдади. ИГ подтвердило, что Амри был убит.

Напомним, 19 декабря Амри на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, в том числе, израильтянка Далия Эльяким, еще 50 человек были ранены.

Рано утром 23 декабря в Милане местные полицейские остановили Амри для проверки документов. Он открыл огонь и ранил одного из них. Ответным огнем сотрудники полиции уничтожили террориста.

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