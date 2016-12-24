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Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году

время публикации: 15:08 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
Умерла стюардесса, пережившая падение с 10 километров в 1972 году

В Белграде умерла Весна Вулович, которая, работая стюардессой, пережила теракт в пассажирском самолете и падение с высоты более десяти километров в 1972 году. Ей было 67 лет.

Как сообщает РТС, 26 января 1972 года во время полета над Чехословакией был взорван югославский самолет McDonnell Douglas DC-9-32, выполнявший рейс из Югославии в Данию. На борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. В живых осталась только Вулович.

Расследование установило, что она в момент взрыва находилась в хвосте самолета, и эта часть осталась целой и упала в глубокий снег. После катастрофы Весна Вулович полтора года проходила лечение. При этом у нее не развилась боязнь полетов, и она вернулась к работе стюардессой после выздоровления.

Через несколько лет после авиакатастрофы Пол Маккартни вручил ей свидетельство о включении в Книгу рекордов Гиннеса. В 1970-1980-х годах Весна Вулович была очень популярна в своей стране.

Власти Чехословакии и Югославии провели совместное расследование теракта и пришли к выводу, что бомба была заложена в багажном отделении. Предположительно, взрывное устройство разместили хорватские националисты.

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